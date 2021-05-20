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Savunma

Türk zırhlısı NATO gündeminde! ''Videoyu izleyin ve Vuran ile tanışın''

Yerli ve milli savunma sanayinde adından söz ettiren Türkiye şimdi de NATO gündeminde. NATO'nun Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) envanterindeki 'Vuran' zırhlı aracını tanıtan video yayımlandı.

AA20 Mayıs 2021 Perşembe 22:16 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 22:20
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NATO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahının (SHAPE) Twitter hesabındaki paylaşımda, Türkiye'nin NATO'ya bağlı Yüksek Hazırlıklı Müşterek Görev Kuvvetinin (VJTF) bu yılki liderliğini üstlendiği hatırlatıldı.

"Vuran" zırhlı araçlarının bu misyon için hayati önem taşıdığı belirtilen paylaşımda, "Videoyu izleyin ve Vuran ile tanışın." ifadesi yer aldı.

Türk askerleri ve Vuran araçlarına ait görüntülerin bulunduğu videoda, Vuran'a ait teknik bazı özelliklere de yer verildi.

Vuran 4X4 hafif zırhlı taktik tekerlekli yerli zırhlı araçları harekatlarda görev alıyor. Vuran; yüksek balistik, mayın ve el yapımı patlayıcı korumasına sahip bulunuyor. Araçlar, güçlü motor ve aktarma organlarıyla muharebe yüklü ağırlıkta yüksek hareket kabiliyetiyle görev yapabiliyor.

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