Türk zırhlısının yeni versiyonu Macaristan'da boy gösterdi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Macaristan'da Ejder Yalçın ve Yörük 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçların ihracatına yönelik sözleşme imzalayan, yurt dışındaki ilk organik yapılanmasını da burada kuran Nurol Makina, ülkedeki faaliyetlerini yoğunlaştırıyor.

Macaristan'a yönelik faaliyetlere 2019 yılındaki sözleşmeyle başlayan şirket, geçen sürede çok sayıda aracın teslimatını gerçekleştirdi. Nurol Makina, Macaristan'ın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda mevcut araçların farklı versiyonlarını tanıttı.

Macar Silahlı Kuvvetlerinin Bakony Savaş Eğitim Merkezi'nin eğitim sahasında düzenlenen etkinlikte, Macaristan'ın Gidran ismini verdiği Ejder Yalçın ile Yörük 4x4'ün zırhlı personel taşıyıcı ve havan aracı versiyonları sergilendi. Araçların arazi performansı değerlendirilirken Ejder Yalçın'la 120 milimetre havan ile atışlar gerçekleştirildi. Yörük 4x4'ün havan versiyonu ise 81 milimetre havan sistemiyle tanıtıldı. Araçlarda, kullanıcı talebi doğrultusunda Rheinmetall şirketinin havan silahlarına yer verildi.

Her iki araca yönelik 10'dan fazla ülkeyle ihracat sözleşmeleri imzalayan Nurol Makina, Ejder Yalçın'ın havan aracını da yurt dışına satmayı başarmıştı.

Şirket, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda geçen yıl Ejder Yalçın Havan Aracı'nı geliştirdi. Yörük 4x4'ün pikap versiyonunu üreten şirket, daha sonra araca havan entegre etti.

- YÜKSEK HASSASİYETLE VURUŞ KABİLİYETİ



Konvansiyonel ve asimetrik harekat ortamlarında komando, piyade, motorlu ve mekanize piyade birliklerinin görmeden ateş desteği ihtiyacını karşılayabilecek havan araçlarında, 81 ve 120 milimetre havan silahı, yarı otomatik mühimmat yükleme sistemi, mühimmat depolama sistemi ve atış kontrol sistemi bulunuyor.

Araçların yüksek stabilitesi, vuruşların yüksek hassasiyetle yapılmasına imkan sağlıyor. Ejder Yalçın ve Yörük havan araçları her türlü arazide sahip oldukları yüksek hareket kabiliyeti sayesinde, atış sonrasında süratle ve emniyetle yer değiştirebiliyor. Böylece aracın düşman unsurlar tarafından tespit edilmesi zor hale geliyor.

"İleri gözetleyici aracı" olarak da görev yapma kabiliyetine sahip "keşif gözlem aracı" konfigürasyonuyla koordinasyon içinde, büyük hassasiyetle tespit edilen hedefler, "havan aracı" tarafından etkili şekilde ateş altına alınabiliyor.