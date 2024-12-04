Türkiye 12 adet ''Hercules C4'' satın alıyor

Batı basını, Türkiye'nin İngiltere'den 12 adet "Hercules C4" uçağı satın alarak filosunu büyüttüğünü yazdı.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki askeri ilişkilerin Hercules C4 uçağı görüşmeleriyle daha ileriye taşındığını belirten batı basını, uluslararası alanda C-130J -30 Super Hercules olarak bilinen bu nakliye uçaklarının eski Lockheed C-130B Hercules uçaklarının değiştirilmesine olanak sağlayacağını kaydetti.

TÜRKİYE 12 ADET "HERCULES C4" SATIN ALIYOR

Temmuz 2024'te başlatılan müzakerelerin 1 Aralık 2024'te başarıyla sonuçlandığını iddia eden batı basını, Hercules C4'lerin Türk Hava Kuvvetleri için önemli bir yükseltme olacağı kaydedildi.

Hercules C4 ile Türkiye'nin taktik nakliye performansını ve operasyonel güvenilirliğini önemli ölçüde iyileştireceği vurgulandı.

Haberde, "Türkiye, bu uçakları edinerek operasyonel yeteneklerini geliştirirken müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliği sağlıyor, nakliye filosunu modernize ediyor ve değerli bir stratejik varlık kazanıyor" ifadeleri yer aldı.

HERCULES C4'ÜN ÖZELLİKLERİ

Lockheed Martin tarafından geliştirilen C -130J -30 Super Hercules, kargo ve personel için artırılmış kapasite sunan uzatılmış bir gövdeye sahiptir. Uçak, sekiz palete, 128 donanımlı askere veya 92 paraşütçüye kadar taşıyabilir ve olağanüstü çok yönlülük gösterir. 20.227 kilogramlık maksimum yük kapasitesiyle, 8.000 metreye kadar irtifalarda 410 mph (Mach 0,58) seyir hızına ulaşır ve 18.144 kilogramlık operasyonel yük ile 4.425 kilometrelik bir menzil sunar. Gelişmiş navigasyon radarı ve entegre savunma sistemleri, zorlu ortamlarda operasyonel verimlilik ve uyarlanabilirlik sağlar.

Asker nakli, tıbbi tahliye, hava indirme ve insani operasyonlar dahil olmak üzere çok çeşitli görevler için tasarlanan C-130J-30, küresel olarak üç milyondan fazla uçuş saati kaydetti ve NATO hava taşımacılığının temel direği rolünü vurguladı.