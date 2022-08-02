Türkiye 6 yıl öncesine kadar sahip değildi! Siper müjdesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde, '15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı'nın açılışın katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin savunma sanayiinde gösterdiği gelişmenin mazlum milletlere umut olduğunu söyledi.

Demir, şöyle konuştu: Türkiye'nin güçlü olması aslında dostlarımıza da güç veriyor. Onlar da Türkiye'yi bir rol model olarak almaya çalışıyorlar. 15 Temmuz sonrası gelişmelere baktığımız zaman sadece 6 yıl öncesine kadar hiçbir seviyede hava savunma sistemimiz yoktu. Bugün Korkut, Sungur, omuzdan atılan Sungur, araçtan atılan Sungur, HİSAR A+, HİSAR O+ sistemlerimiz ve şu anda testlerini yoğun bir şekilde devam ettirdiğimiz siber sistemimiz envantere girmek üzere hazıklıklarını yapıyorlar. Testlerini gerçekleştirdiğimiz SİPER hava savunma sistemimizi de yakın zamanda hizmete alacağız. SİHA teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesinden biri olduk ve SİHA'lar konusunda çalışmalarımız üst üste katlanarak yeni ürünlerle devam edecek.

Deniz platformlarında MİLGEM'ler, amfibi gemiler, sismik araştırma gemileri ve çeşitli seviyelerde gemi uygulamalarını yerli ve milli imkanlarla ürettiklerini anlatan Demir, "Artık kendi savaş gemisini üretebilen 10 ülkeden birisi olduk, kendi denizaltılarımız da yavaş yavaş devreye giriyor olacak" ifadesini kullandı.