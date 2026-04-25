NATO Genel Sekreteri Rutte, 22 Nisan'da ASELSAN'ı ziyaret ederek, üst düzey bir sanayi ziyaretini NATO'nun gelişen savunma önceliklerinin daha geniş bir göstergesi haline getirdi. İttifak, füzelere, insansız hava araçlarına, elektronik saldırılara ve hızla değişen bölgesel tehditlere karşı koyabilecek entegre, ölçeklenebilir ve muharebeye uygun yeteneklere odaklanırken, bu kapsamda ASELSAN'ın NATO yetkililerine sunumu "stratejik öneme sahip" olarak yorumlandı.

Rutte'nin ziyaretini gündemine alan Defense News internet sitesi, katmanlı hava savunması, elektronik savaş ve çok alanlı entegrasyonla uyumlu sistem mimarilerini sergileyen ASELSAN'ın, NATO'nun giderek daha fazla değer verdiği ürünler ile göz kamaştırdığının altını çizdi. Bir şirkete yapılan bu ziyaretin aslında daha fazla anlamlar taşıdığı ifade edilerek, Türkiye'nin İttifak'ın gelişmekte olan katmanlı ve çok alanlı savunma çerçevesindeki artan yerini vurguladığı aktarıldı.

ZİYARETİN MERKEZİN ÇELİK KUBBE VAR

Türkiye'nin önde gelen savunma şirketi ve Avrupa'nın beşinci en değerli savunma firması olan ASELSAN'ın, sadece bireysel sistemleri sergilemekle kalmadığı, aynı zamanda hava, kara, deniz ve elektromanyetik alanlarda görev düzeyinde entegrasyon etrafında yapılandırılmış bir portföy sunduğu ifade edildi.

Bu sunumun merkezinde, NATO için giderek önem kazanan bir yetenek konseptini yansıtan çok katmanlı hava savunma mimarisi olan Çelik Kubbe'nin yer aldığının altı çizildi. Yerli ve milli Çelik Kubbe'nin geleneksel hava hedeflerinden daha karmaşık füze ve insansız hava aracı saldırılarına kadar geniş bir tehdit yelpazesini tespit etmek, izlemek, sınıflandırmak, önceliklendirmek ve etkisiz hale getirmek için tasarlanmış ağ tabanlı bir savunma kalkanı olduğu dile getirildi. Çağdaş savaşta, hayatta kalabilirliğin artık tek bir önleyici veya radarın performansıyla değil, erken uyarı ve komuta-kontrol sistemlerinden sensör füzyonuna, angajman yönetimine ve savaş hasarı değerlendirmesine kadar tüm imha zincirinin tutarlılığıyla tanımlandığının altı çizilen haberde, ASELSAN'ın portföyünün, bu operasyonel gereksinimle giderek daha fazla uyumlu hale geldiği belirtildi.

Çelik Kubbe'nin, geleneksel nokta savunmasından entegre hava ve füze savunmasına doğru daha geniş bir geçişin parçası olarak da anlaşılabileceği; bu geçişin, İttifakın yoğun saldırılara, karma salvolara ve birden fazla irtifada, alanda ve imzada ortaya çıkan neredeyse eş zamanlı tehditlere uyum sağlamasıyla NATO planlamasında giderek daha merkezi bir hale geldiği ifade edildi.

NATO'nun hem savunma sanayi üretimini hem de savunma inovasyonunu hızlandırması gerektiğini vurgulayan Rutte, yalnızca daha yüksek harcamaların İttifak'ın güvenliğini garanti altına almak için yeterli olmayacağını da açıkça belirtti. Habere göre, önemli olanın hava savunma sistemleri, insansız hava araçları, mühimmat, radarlar, uzay varlıkları ve ilgili destekleyici teknolojiler olduğu dile getirildi. Bu kapsamda ASELSAN'ın, NATO'nun hızlandırılmış tedarik, daha güçlü direnç ve daha yakın birlikte çalışabilirlik üzerinde giderek daha fazla vurgu yaptığı teknik alanların birçoğunda önemli çalışmalar ortaya koyduğu vurgulandı.

ASELSAN, NATO İÇİN BULUNMAZ NİMET

ASELSAN'ın, füze savunmasını mümkün kılan radarlar, gözetleme katmanları ve komuta ağları gibi varlıkların ötesine geçerek hayatta kalabilirliği güçlendiren, insansız hava aracı karşıtı görevleri destekleyen ve savaş alanı kontrolünü güçlendiren elektronik savaş yeteneklerine önemli yatırım yaptığı ve bu alanda başarılı olduğu belirtildi.

Haberde, operasyonel açıdan, NATO'nun giderek artan bir şekilde spektrum hakimiyetini, dayanıklı iletişimi, elektronik korumayı ve konvansiyonel müdahalenin yanı sıra kinetik olmayan etkileri destekleyebilen endüstriyel ortaklara ihtiyaç duyduğu ifade edildi. ASELSAN'ın ise, özellikle insansız hava araçlarının, gezici mühimmatın, füze saldırılarının ve elektronik parazitin sıklıkla aynı anda ve aynı operasyonel tasarımın parçası olarak kullanıldığı bir savaş alanında bu alanda iyi bir konumda yer aldığı dile getirildi.

ASELSAN'IN ÜRETİM HIZINA HAYRAN KALDILAR

Haberde, heyetin Çelik Kubbe ve diğer amiral gemisi sistemlerinin kilit bileşenlerinin üretildiği son montaj hatlarını ve gelişmiş üretim tesislerini gezdiği ifade edildi. Rutte'nin açıklamalarındaki en net mesajlardan birinin, NATO'nun teknolojik gelişmişliği ve operasyonel uygunluğu korurken daha fazla ve daha hızlı üretim yapabilen endüstriyel aktörlere ihtiyacı olduğu dile getirildi. İttifak'ın caydırıcılığın yalnızca gelişmiş tasarımlara değil, aynı zamanda üretim derinliğine, üretim sürekliliğine, tedarik zinciri sağlamlığına ve talebi sahada kullanılabilir kapasiteye dönüştürme yeteneğine de bağlı olduğunu giderek daha fazla öğrendiği ifade edildi. ASELSAN'ın seri üretim kapasitesinin, Türkiye'ye güçlü bir yer kazandırdığı vurgulanılan haberde, şirketin sadece bir inovasyon merkezi değil, aynı zamanda hazırlık, ikmal ve uzun vadeli kuvvet modernizasyonunu destekleyebilen yüksek tempolu bir endüstriyel aktör olduğunu gösterdiği aktarıldı.

ASELSAN'ın müttefik ve ortak pazarlardaki genişleyen varlığına işaret edilen haberde, şirketin, Polonya, Arnavutluk, Romanya ve Hırvatistan'a satışlarına vurgu yapıldı. Bu gelişmelerin, ASELSAN'ın artık sadece ulusal bir tedarikçi olarak faaliyet göstermediği, aynı zamanda İttifak'ın daha geniş yetenek yelpazesine giderek daha fazla entegre olduğunu yansıttığı dile getirildi.