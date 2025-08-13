Türkiye, ABD ve İsrail'e rakip oldu! Asya devi Türk savunma harikasının peşinde

Yabancı basında yer alan habere göre, Tokyo'nun uzun vadeli hedefi İHA endüstrisini geliştirmek olsa da, acil öncelik mevcut sistemlerin operasyonel ihtiyaçları karşılamak üzere hızla konuşlandırılmasıdır. Bu yaklaşım, yalnızca yüksek teknolojili ekipmanlara odaklanmak yerine, kuvvetlerin sayısal gücünü artırma yönündeki açık bir politika kararından kaynaklanmaktadır.

Nisan 2025'te Savunma Bakanlığı, insansız hava araçlarının gelecekteki askeri operasyonlara entegrasyonunu incelemek üzere özel bir ekip kurdu. 2022'de kabul edilen kuvvet geliştirme planı, bu sistemleri görevler sırasında insan kayıplarını azaltmanın temel bir yolu olarak tanımlıyor. Bu yol gösterici belge, Ukrayna'daki savaşın devletler arasında bu tür varlıkların önemi konusunda farkındalığı artırdığı bir ortamda, yetenek planlamasını şekillendiriyor.

LİSTEDE TÜRKİYE, ABD VE İSRAİL VAR

İncelenen modeller çeşitli kategorileri kapsamaktadır. Hafif "kamikaze" insansız hava araçları (aynı zamanda dolaşma mühimmatı olarak da bilinir), özellikle Türk KARGU'sunun yanı sıra İsrail, Avustralya ve İspanya yapımı modeller olmak üzere büyük sayılarda edinilebilir. Düşman hedeflerine doğrudan saldırmak üzere tasarlanan bu sistemler, nispeten düşük maliyetli ve hızlı konuşlandırılabilir olma avantajına sahiptir. Buna paralel olarak Japonya, deniz ve kıyı izleme için halihazırda hizmette olan ABD yapımı MQ-9B SeaGuardian gibi büyük ve uzun ömürlü gözetleme insansız hava araçlarını edinmeye devam etmeyi planlamaktadır. Orta vadede, Mitsubishi Heavy Industries liderliğindeki ve Tedarik, Teknoloji ve Lojistik Ajansı iş birliğiyle yürütülen yerli programlar, yapay zekâ donanımlı muharebe destek insansız hava araçları geliştirmeyi hedeflemektedir ve denemelerin 2025 yılında başlaması planlanmaktadır.

Mevcut Japon bütçesi, bu yatırımlarda artışı yansıtıyor. 2025 mali yılı için, öncelikle deniz gözetleme amaçlı büyük MQ-9B SeaGuardian İHA'larının satın alınması için yaklaşık 261 milyon dolar ayrıldı. Ayrıca, bölgesel gerginlikler göz önüne alındığında stratejik öneme sahip güneybatı adalarının savunmasını güçlendirmeyi amaçlayan daha küçük saldırı İHA'larına yaklaşık 20 milyon dolar ayrıldı.

KISA SÜREDE TESLİMATTA TÜRKİYE ÖNE ÇIKIYOR

İthal İHA'lara büyük yatırımlar yapma kararı, anında operasyonel etkinlik ile yerli sanayinin gelişimi arasında bir uzlaşmayı temsil ediyor. Yerel üretim orta vadede daha fazla stratejik özerklik sağlayabilse de, tasarım ve üretim için gereken süre, mevcut kapasite açıklarını kapatmak için yabancı çözümlerin kullanılmasını gerekli kılıyor. Potansiyel tedarikçiler arasında, kanıtlanmış sistemleri kısa sürede teslim edebilen Türk ve Amerikalı üreticiler yer alıyor.

Hacim üzerinden kapasite geliştirme politikası, Doğu Çin Denizi'ndeki gerginliklerin ve geniş deniz ve hava sahalarının izlenmesi gerekliliğinin damgasını vurduğu bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya olan Öz Savunma Kuvvetleri için daha kapsamlı bir modernizasyon çabasının bir parçasıdır. Uzun menzilli keşif modellerinden taktik taarruz sistemlerine kadar farklı kategorilerdeki İHA'ların entegrasyonunun, Tokyo'nun operasyonel kapsamı optimize ederken insan mürettebatının maruziyetini azaltmasını sağlaması bekleniyor.

Japonya'nın 2026'dan itibaren İHA'lara 6,3 milyar dolardan fazla yatırım yapma taahhüdü, tehditlerle başa çıkmak için tepki verme yeteneği, esneklik ve dayanıklılığı bir araya getiren bir güç oluşturma yönündeki doktrinel bir değişimi yansıtıyor. Tokyo, KARGU ve MQ-9B gibi kanıtlanmış yabancı modellerle tedarikini çeşitlendirerek ve aynı zamanda yurt içi geliştirme çalışmalarını hazırlayarak, önümüzdeki on yılların güvenlik zorluklarına etkili bir şekilde yanıt verebilecek bir insansız hava aracı kapasitesi oluşturmayı hedefliyor.