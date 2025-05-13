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Savunma

Türkiye, ABD ve İtalya'yı geride bıraktı: HÜRJET rakiplerini ezdi geçti

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in 1,2 mach hıza ulaşarak süpersonik jet eğitimi alanında bir eşiği daha geride bırakması dış basının dikkatlerinden kaçmadı. Söz konusu haberlerde HÜRJET'in pazarda rakibi olacağı Boeing–Saab T-7A Red Hawk ve Leonardo M-346'yı geride bıraktığının özellikle altı çizildi.

HABER MERKEZİ / İBRAHİM IŞIK13 Mayıs 2025 Salı 09:57 - Güncelleme:
Türkiye, ABD ve İtalya'yı geride bıraktı: HÜRJET rakiplerini ezdi geçti
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TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET'in 1,2 mach hıza ulaşarak süpersonik jet eğitimi alanındaki testi dünya basınındaki yerini korumaya devam ediyor.

Haberde, HÜRJET'in bu testinin süpersonik görev profillerine uygunluğuna dikkat çekilirken seri üretim öncesi bu başarıların jet için kritik bir eşik olduğuna vurgu yapıldı.

Öte yandan HÜRJET'in, Mach 0.975 azami hıza sahip Boeing–Saab T-7A Red Hawk ve Mach 1.15 sınırındaki Leonardo M-346 gibi rakiplerinin önüne geçtiğine özellikle dikkat çekildi. Söz konusu haberlerde HÜRJET'in tamamen yerli olarak geliştirilmiş olması ve Türkiye'nin savunma ekosistemiyle tam uyum içinde çalışabilmesi büyük bir katma değer olduğu bildirildi.

HÜRJET TAMAMLAYICI BİR KABİLİYET SUNACAK

Haberin devamında ise HÜRJET'in donanma versiyonunun Türkiye'nin gelecekteki uçak gemisi filosu kapsamında değerlendirildiğini giderek daha net bir şekilde ortaya konduğu belirtildi. Söz konusu jetin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denizcilik vizyonunu şu anda geliştirme aşamasında olan yeni nesil uçak gemisi projesini de destekleyeceğine vurgu yapıldı. KAAN'ın gelecekte gemi konuşlu operasyonların belkemiğini oluşturacağına vurgu yapılırken HÜRJET'in gizlilik ve üst düzey performansın zorunlu olmadığı görevlerde tamamlayıcı bir kabiliyet sunacağının özellikle altı çizildi.

YERLİ VE MİLLİ FÜZELER ENTEGRE EDİLECEK

Haberde, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli Gökdoğan (görüş ötesi menzil) ve Bozdoğan (görüş içi menzil) hava-hava füzelerinin HÜRJET'e entegre edileceğine de dikkat çekildi. Bu mühimmatların, HÜRJET'in muharebe kapasitesini ciddi ölçüde artırarak hava savunma ve refakat görevlerinde etkin rol oynayacağı belirtildi.

HÜRJET'in savaş uçağına evrildiği belirtilirken Türkiye'nin modern savaş ortamının çeşitli ihtiyaçlarına cevap verebilecek, esnek, ekonomik ve tamamen yerli bir hava filosu kurma kararlılığına da özellikle dikkat çekildi.

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