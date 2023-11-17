Amerika merkezli basın kuruluşu Bloomberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesi, "Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alma planını engelleyecek" şeklinde asılsız bir iddia ortaya attı. Bloomberg'in haberine cevap veren Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, engellemelerin sadece Türk savunma sanayisini güçlendirdiğine işaret ederek İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma'ya atıfta bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Almanya'ya gidiyor. Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüşecek. Görüşmenin gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra ekonomi başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Berlin'deki temasları kapsamında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

BLOOMBERG'TEN EUROFİGHTER TYPHOON İDDİASI

ABD merkezli basın kuruluşu Bloomberg, Türkiye ve Batı arasındaki gerilimin tırmandığını öne sürerek, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Türkiye'nin savaş uçağı alma planını engelleyeceğini iddia etti.

Bloomberg'in haberini alıntılayarak sosyal medya hesabından cevap veran Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Teknolojik ilerlemenin hızı insanlı jet uçaklarını uçurmanın giderek daha riskli hale geleceğini gösteriyor. Yakın gelecekte muharebe sahasındaki platformlar büyük oranda insansız sistemlere dönüşecek. Bu uçakları vermemeleri tıpkı kendi SİHA'larımızı geliştirmemize yol açtığı gibi ülkemizdeki savunma ekosisteminin hızla gelişmesi için de avantaj sağlayacak." dedi.

BAYRAKTAR KIZILELMA DETAYI

Ambargolara karşı Türkiye'nin kendi tasarladığı İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma'ya dikkat çeken Haluk Bayraktar, "Yenilikçi teknolojileri geliştiren bir ülke olmamız gelecekte çok daha güçlü bir bir noktaya ulaşmamıza olanak verecek. Bu nedenle projesini tamamen öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz Bayraktar Kızılelma'nın dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.