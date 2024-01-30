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Savunma

Türkiye beklemek istemiyor! F-16'lara TUSAŞ formülü

ABD'den alınacak F-16'ların bir kısmının Türkiye'de üretilmesi gündemde. F-16 üreticisi Lockheed Martin'in kapasitesi aylık 4 uçakla sınırlı. Bu nedenle 70 modernizasyon kitinin jetlere TUSAŞ'ta uygulanması planlanıyor. Üretim için de aynı seçenek masada.

Akşam Gazetesi30 Ocak 2024 Salı 08:33 - Güncelleme:
Türkiye beklemek istemiyor! F-16'lara TUSAŞ formülü
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Türkiye, F-16'lar ve modernizasyon kitleri için sıra beklemek istemiyor. Modernizasyon kitinin TUSAŞ'ta monte edilmesi planlanırken, F-16'ların Türkiye'de de üretilmesi seçenekler arasında.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı, 79 adet F-16 Blok 70 modernizasyon kiti ve beraberindeki birçok teçhizatın verilmesi konusunda Kongre'ye resmi bildirimde bulundu.

Üretici firma Lockheed Martin ile anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte 2029'a ilk F-16'ların teslim edilmesi bekleniyor. F-16'ların modernize edilmesineyse 2025 itibarıyla başlanması hesaplanıyor.

BİRÇOK ÜLKE SIRADA

F-16 satış ve modernizasyon anlaşmasında kısa süre içinde Kongre'den onay çıkması ve takvimin resmen işlemeye başlaması bekleniyor. İlk teslimatlar en az 4 yıl içinde yapılabilecek. Teslimat takviminde öncelik modernizasyon kitlerinde olacak. Lockheed Martin'in F-16 üretim tesisinde aylık kapasite 4 uçak ile sınırlı. Ayrıca tesis daha önce onaylanan satış sözleşmeleri çerçevesinde başka ülkelerin F16'ları için tam kapasite ile çalışıyor. Bahreyn, Slovakya, Tayvan, Bulgaristan ve Ürdün'ün sözleşmeleri çerçevesinde 100'den fazla F16-Blok 70 üretim için sıra bekliyor.

TUSAŞ, 1987-2012 yılları arasında, farklı konfigürasyonlarda 270 F-16 savaş uçağının montajını yapmıştı.

TUSAŞ SEÇENEĞİ MASADA

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Teslimat takviminin fazla uza-maması için envanterdeki Türk F16'larına entegre edilecek 79 modernizasyon kiti için bu konuda alt yapıya sahip Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) görev alması seçenekler arasında. TUSAŞ 1987-2012 yılları arasında, farklı konfigürasyonlarda 270 F-16 savaş uçağının montajını ve çok sayıda uçağın modernizasyonunu gerçekleştirdi. TUSAŞ tesislerinde halen Özgür-1 ve Özgür-2 projeleri kapsamında Blok 30, Blok 40 ve Blok 50 tipi F16'ların modernizasyon işlemleri devam ediyor.

İNCELEMELERDE BULUNULDU

Türkiye için üretilecek F16'lar için TUSAŞ ile Lockheed Martin firmalarının işbirliği yapması ve uçakların bir bölümünün montajının Türkiye'de yapılması seçenekler arasında. Lockheed Martin yetkililerinin bu seçeneği değerlendirmek üzere, TUSAŞ'ın F-16 modernizasyon ve üretim hatlarını incelediği de belirtiliyor.

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