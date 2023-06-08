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Savunma

Türkiye bir ilki başardı! TUSAŞ geliştirdi: 8 bin parçadan oluyor

Türk mühendislerin 8 bin parçayı bir araya getirerek geliştirdiği Türkiye'nin eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet çok özel bir uçuş testi gerçekleştirdi. Hürjet, yeni kırmızı beyaz renkleriyle havada ilk kez görüntülendi. Tasarım ve üretim faaliyetleri tamamen Türkiye'de yürütülen ilk jet uçağı Hürjetin bu önemli uçuşuna, TUSAŞ'ta modernize edilen bir F-16 da eşlik etti. Hürjet'in performansı, kol uçuşu yapan F-16'dan gözlemlendi. Test pilotu Ercan Çelik, 'Bugün ilk defa Hürjet'in iniş takımlarını katlayacağız' dedi.

TRT Haber8 Haziran 2023 Perşembe 11:24 - Güncelleme:
Türkiye bir ilki başardı! TUSAŞ geliştirdi: 8 bin parçadan oluyor
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Türkiye savunma sanayinde devrim niteliğinde adımlar atıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalar 2017 yılında atıldı. Türk mühendis ve işçiler gece gündüz çalıştı, bugüne 8 bin parça bir araya getirildi.

TÜRKİYE BİR İLKİ BAŞARDI! TUSAŞ GELİŞTİRDİ: 8 BİN PARÇADAN OLUYOR

Tasarım ve üretim faaliyetleri tamamen Türkiye'de yürütülen ilk jet uçağı oldu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında ilk kez havalanan Hürjet'in test uçuşlarına devam ediliyor. TUSAŞ, uçağın en önemli test uçuşlarından birinde kapılarını TRT Haber'e açtı.

Test pilotu Ercan Çelik, "Bugün ilk defa Hürjet'in iniş takımlarını katlayacağız. İniş takımları aşağıdayken uçak iniş kalkış modunda olduğu için manevrası ve performansı ona göre tabi ki kısıtlı limitli bir uçuş yapıyor. İniş takımlarını yukarı topladığımız zaman bu limit ortadan kalmış olacak dolayısıyla daha rahatça ve özgürce manevra yapabiliyor olacak" diyor.

F-16 UÇUŞTA HÜRJET'E EŞLİK ETTİ

Hürjet'in bu önemli uçuşuna, ÖZGÜR projesi kapsamında TUSAŞ'ta modernize edilen bir F-16 da eşlik etti. Hürjet'in performansı, kol uçuşu yapan F-16'dan gözlemlendi.

Hürjet tamamlandığında, Milli Muharip Uçak KAAN'ın uçuş ekibi de dahil olmak üzere Türk Hava Kuvvetleri pilotlarının eğitiminde kullanılacak.

Ayrıca hafif taarruz uçağı olarak kullanılması ve TCG Anadolu'ya iniş kalış yapabilmesi de planlanıyor.

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