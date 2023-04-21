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Savunma

Türkiye dahil 4 ülke üretebiliyor: Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak

Milli jetlere milli ekran geliştiren Türkiye, büyük kazanım elde etti. Tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Muharip Uçak ve Hürjet'te kullanılacak LAD-208 ekranı dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor. LAD-208, gelecek her türlü hasara karşı dayanıklı.

Yeni Şafak21 Nisan 2023 Cuma 08:17 - Güncelleme:
Türkiye dahil 4 ülke üretebiliyor: Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak
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STG Mühendislik tarafından tamamen yerli olarak geliştirilen LAD-208 ekran, Milli Muharip Uçak ve Hürjet'in modern kokpitlerinin ana bileşeni olarak kullanılıyor.

Yerli imkanlarla üretilen hava araçlarının kokpitleri de millileşiyor. STG Mühendislik tarafından tamamen yerli olarak geliştirilen ve ilk kez Milli Muharip Uçak'ın (MMU) tanıtımında görülen LAD-208 ekran, pilotlar için yüksek konfor ve kolaylık sağlıyor.

4 ÜLKE YAPABİLİYOR

Ekranı dünyada sadece 4 ülke üretebiliyor. Askeri havacılık standartlarında geliştirilen LAD-208 geniş alan ekranı MMU ve Hürjet'in modern kokpitlerinin ana bileşeni olarak kullanılıyor. STG Mühendislik tarafından Milli Muharip Uçak için geliştirilen ekran, dünya üzerinde sadece 4 ülke tarafından üretiliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, MMU'nun kokpit içerisinde aktif olarak kullanılan ekran, yerli imkanlarla Türk mühendisler tarafından tasarlandı. Ekran, uçaktaki emniyet seviyesi en yüksek ürünlerden biri olarak ön plana çıkıyor.

HER DARBEYE DAYANIKLI

Savaş uçağı konseptindeki araçlar için geliştirilen LAD-208, optik performans ve renk spektrumu özellikleri ile pilot için büyük kolaylık sağlıyor. Ekran, gelecek her türlü hasara karşı dayanabilecek ve tüm özelliklerini koruyarak uçuş bilgilerini devam ettirebilecek şekilde tasarlandı.

KARDEŞLERİ DE KULLANACAK

Dokunmatik ekran, eski nesil uçaklardaki birçok tuş ve anahtar yerine kullanımda kolaylık sağlıyor. Milli ekran, TUSAŞ tarafından üretilen Milli Muharip Uçak, Hürjet, Hafif Taarruz Jet Uçağı ve ATAK 2 helikopter kokpitlerinde de kullanılacak.

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