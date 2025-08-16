İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye dost ülkeye hibe etti: TCG Volkan göreve başladı
Savunma

Türkiye dost ülkeye hibe etti: TCG Volkan göreve başladı

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki TCG Volkan hücumbotu, Maldivlerin savunma altyapısının geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla hibe edildi.

AA16 Ağustos 2025 Cumartesi 11:47 - Güncelleme:
Türkiye dost ülkeye hibe etti: TCG Volkan göreve başladı
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığının Next Sosyal'deki hesabından, "TCG Volkan Maldivler'de" başlığıyla yapılan paylaşımda, savunma sanayisinde işbirliği kapsamında hibe edilen TCG Volkan gemisinin Maldivler'e intikal sürecinin 1 Temmuz'da başlayıp 7 Ağustos'ta başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Male Limanı'na 10 Ağustos'ta aborda olan TCG Volkan'da Türk Bayrağı İndirme Töreni düzenlendiği ifade edilerek dün de TCG Volkan'ın, Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri envanterine resmi olarak dahil olduğu hizmete giriş töreninin yapıldığı aktarıldı.

Törene Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, üst düzey devlet yetkilileri ile Kolombo Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut ve Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın katıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, törenden görüntü ve fotoğraflara yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Putin'in uçağına F-22 eşlik etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.