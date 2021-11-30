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Türkiye dünyanın sayılı ülkeleri arasına girecek! Yüzde 80 yerli

'Reis Sınıfı Denizaltılar' taşıdıkları sistemler ve modern silah donanımlarıyla daha derin sularda seyredebiliyor ve daha sessiz hareket edebiliyor. Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılar ile Türkiye, 2030'lu yıllarda dünyanın sayılı güçlü donanmalarından biri olacak.

30 Kasım 2021 Salı 09:16 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 09:17
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Yeni Tip Denizaltı Projesi dolayısıyla üretilen birinci denizaltı Piri Reis'in denize indirilmesinin ardından projenin ikinci denizaltısı Hızır Reis de önümüzdeki sene suyla buluşacak. Yerli ve millî imkânlarla yürütülen proje kapsamında üretilecek altı yeni tip denizaltı donanmanın gücüne güç katacak. Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltılar ile Türkiye, 2030'lu yıllarda dünyanın sayılı güçlü donanmalarından biri olacak.

EN BÜYÜK DENİZALTI PROJESİ

Yeni Tip Denizaltı Projesi, bugüne kadar müşterek olarak gerçekleştirilen en büyük denizaltı projesi olarak biliniyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Reis Sınıf Denizaltı" olarak adlandırdığı denizaltılar, yüzde 80 oranında yerli imkânlarla üretiliyor. "Reis Sınıfı Denizaltılar" taşıdıkları sistemler ve modern silah donanımlarıyla daha derin sularda seyredebiliyor ve daha sessiz harekât kabiliyetine sahip. Bu denizaltıların envantere alınmasıyla Deniz Kuvvetlerinin ilgi ve yetki sahasındaki caydırıcılığın daha da artacağı değerlendiriliyor. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen ilk denizaltı olan Piri Reis, 2018 yılında denize indirilmişti. Onu sırasıyla Hızır Reis, Murat Reis, Aydın Reis, Seydi Ali Reis ve Selman Reis takip edecek.

12 DENİZALTIMIZ VAR

Akdeniz'deki en büyük denizaltı filosuna sahip olan Türk Deniz Kuvvetleri; Preveze, Ay ve Gür Sınıfı olmak üzere şu anda toplam 12 denizaltı ile Mavi Vatan'ın derinliklerinde donanmanın vurucu gücü konumunda. Donanmaya yeni kabiliyet ve yetenekler kazandıracak Yeni Tip Denizaltı Projesinin tamamlanması ile birlikte Türkiye, 18 adet denizaltıya sahip olacak.

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