Türkiye dünyaya ilan etti! TUSAŞ: Ukrayna satın almak istiyor

Dünyanın en büyük Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı Paris'te yapılıyor. Türkiye'den TUSAŞ, tamamen yerli yeni helikopteri GÖKBEY'in abisi T925 modelini ilk kez gerçek ölçekli modelini tanıttı.





TUSAŞ Genel Müdür Temel Kotil CNN Türk'e yaptığı açıklamada, " T-925'u Türkiye için yapıyoruz. Ukraynalılar düşündüklerini söylediler. Bunun motoru, ATAK-2'nin motoru Ukrayna'dan geliyor. Onun için bir sinerji var ama henüz bir karar yok ortada. Tabii biz bu helikopterleri müşterisi olmadan, Türkiye müşterisi olarak yapıyoruz." dedi.

İşte Temel Kotil'in açıklamaları:

"ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGINLARDA KULLANACAK"

Genel maksat helikopterini özgün yaptık. Cumhurbaşkanımız GÖKBEY ismini verdi. GÖKBEY biliyorsunuz motoru dahil tümüyle yerli. Bu da genel maksat 2 helikopteri. O 12 kişi taşıyordu, bu 20 kişi taşıyor şu anda. Gördüğünüz gibi rampası da var. İçeriye jip de küçük bir top da koyulabilir. İnşallah bu da 1 yıl sonra uçacak Allah'ın izniyle. ATAK-2'yi de görmüşsünüzdür. ATAK-2'nin güç sistemi olduğu gibi bu helikoptere geliyor. Dolayısıyla ondan bu sistemleri aldığımız için hızlı gidiyor, hızlı olacak tamamlanması. Burada mokapını görüyorsunuz şu anda. GÖKBEY'in uçuş kontrol sistemini ASELSAN yapıyor. O da bunun için gelecek. Dolayısıyla içi de dolu dışı da dolu bunun. Artık bir imal etmek gerekiyor. Aynı helikopteri, 4 ton su taşıyacak şekilde yangınlarda kullanılmak üzere Orman Genel Müdürlüğü'yle imzayı attık. Zaten onu yapıyoruz Allah'ın izniyle. Bu aynı zamanda gemiye inecek. Anadolu gemimize de inecek olan bir helikopter. Kanatları katlanıyor, gemiye inmesi için katlanması gerekiyor. Dolayısıyla 10 numara bir helikopter. Genel maksat 2'nin adını Cumhurbaşkanımızın adını vermesini isteriz. GÖKBEY'de de aynısı olmuştu.

"HEM ORDU HEM SİVİL MAKSATLARLA KULLANILABİLECEK"

Bir yelpazenin peşindeyiz. 6 ton genel maksat-1, 10 ton genel maksat-2, 5 ton ATAK-1, 11 ton ATAK-2 helikopterimiz var. Şimdi bu bir yelpaze oluşturuyor. Bu ne demek oluyor? Herhangi bir hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri veya sivil genel maksatlar, sivil de olabiliyor. İsteyen çok kişi taşıyacaksa gemiden 18 kişi taşımak gerekiyor, bunu alacak bizden. Veya daha küçükse GÖKBEY'i alacak. Dolayısıyla yelpazede bir boşluk bırakmıyoruz.

TÜRKİYE DÜNYAYA İLAN ETTİ! TUSAŞ: UKRAYNA SATIN ALMAK İSTİYOR

İlk yaptığımız zaman Türkiye için yapıyoruz. Ukraynalılar düşündüklerini söylediler. Bunun motoru, ATAK-2'nin motoru Ukrayna'dan geliyor. Onun için bir sinerji var ama henüz bir karar yok ortada. Tabii biz bu helikopterleri müşterisi olmadan, Türkiye müşterisi olarak yapıyoruz. ATAK-2 devlet tarafından finanse edilen bir helikopter. Prototipini yaptık. 2025'te kara kuvvetlerimize 3 adet teslim edeceğiz. Daha sonra diğer kuvvetlere teslim edeceğiz. Bu ATAK-2 için geçerli. Bundan da 8 tane Orman Genel Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Şimdilik müşteri durumumuz bu. Bahtları açık olsun inşallah. Bunun bir küçüğü olan Skorsky'nin Black Hawk helikopteri var, çok bilinir. O helikopterden 4-5 bin tane satılmış durumda. Bize de Allah inşallah binlerce satmayı nasip eder.