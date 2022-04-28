Sarsılmaz Silah Sanayi'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Manila Büyükelçisi Artemiz Sümer ile birlikte Sarsılmaz standını ziyaret eden Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzanac yetkililerden bilgi alarak Sarsılmaz'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği askeri silahları inceledi.

Türk mühendislerince yerli ve milli imkanlarla üretilen ve başta Türk Silahlı Kuvvetleri ile emniyet güçleri olmak üzere 23 ülkenin kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan Sarsılmaz silahları, Düzce'deki 100 bin metrekarelik fabrikada tasarlanıp geliştiriliyor.

80'den fazla ülkeye ihracat yapan, 350'den fazla ürünü yerli ve milli olanaklarla üreten Sarsılmaz, 27-29 Nisan tarihleri arasında Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen ADAS 2022'de, askeri silah grubundaki tüm silahları ile yeni geliştirdiği tabanca modelleri ile görücüye çıktı.

Filipinler'in başkenti Manila'da 4'üncü kez düzenlenen ve Filipinler Cumhurbaşkanlığı, Savunma Bakanlığı ile Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından da desteklenen ADAS'a kara, hava ve deniz savunma sistemlerinden silah sistemlerine, ağır ve hafif ekipmanlardan elektronik harp sistemlerine kadar savunma sanayinin tüm alanlarında faaliyet gösteren dünyanın önemli firmaları katılıyor.

- EN YENİ SAR 9 MODELLERİ FUARDA

Fuarda tüm askeri silahlarının yanı sıra yeni geliştirdiği tabanca modellerini de sergileyen Sarsılmaz standı, fuarda ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler, fuarda, Sarsılmaz'ın SAR 9 tabanca ailesine ait SAR 9 METE, SAR 9 SC, SAR 9C, SAR 9 SP, SAR 9 Gen2 ve serinin küçük boyutlarıyla öne çıkan yeni üyeleri SAR 9 SC ile SAR 9 CX modellerini inceleme fırsatı buldu.

15 mermi kapasiteli şarjör, ekstra bir sisteme gerek duyulmaksızın monte edilebilir refleks nişangah ve fenerle hem profesyonel hem de kişisel kullanıma uygun bir tasarıma sahip olan SAR 9 CX, en çok ilgi gören modellerin başında geldi. Fuarda taşımaya uygun tasarımıyla dikkat çeken SAR 9 SC ve yakın muharebe ortamlarının taktik ihtiyaçlarını karşılayan SAR 9 SP'ye ilgi de yoğundu.

Bir askeri birliğin her türlü ihtiyacını karşılayabilecek ürün yelpazesine sahip olan Sarsılmaz, makineli tabanca, piyade tüfeği, makineli ve ağır makineli tüfek modellerini de ADAS'ta sergiliyor. NATO standartlarına göre tasarlanan SAR 109 modüler gövde yapılarıyla muharebe alanında ihtiyaç duyulabilecek her türlü aksesuar kullanımını da mümkün kılıyor.

Türk mühendislerince özgün olarak geliştirilen SAR 223 ve SAR 56 piyade tüfeği modellerinin yanı sıra Sarsılmaz'ın seri üretimini üstlendiği MPT-76'lar da ADAS'ta görücüye çıktı. Yüksek isabet yüzdeli hafif ve etkili piyade tüfeği SAR 223, Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri ve TÜBİTAK TEYDEP işbirliğiyle projelenen ilk piyade tüfeği olma özelliğini taşıyor.

Sarsılmaz'ın piyade tüfekleri alanında elde ettiği birikimi sahadaki uzman personelden aldığı geri bildirimle harmanlayarak geliştirdiği SAR 56 piyade tüfeği, ADAS'ta en çok ilgi gören modellerden oldu.



- SAR 762 MT İLE SAR 127 MT DE FUARDA

Sarsılmaz, makineli tüfek segmentindeki SAR 762 MT ve ağır makineli tüfek SAR 127 MT modelini de fuarda profesyonellerin beğenisine sundu. 7,62x51 mm çapındaki SAR 762 MT'nin A, B, C ve D olmak üzere dört farklı sürümü mevcut. SAR 762 MT-A, uzaktan komutalı silah sistemlerinde (UKSS) kullanılabiliyor. Piyadenin kullanımı için geliştirilen SAR 762 MT-B modeli ise hem çatal ayak ile hem de üç ayaklı sehpa üzerinden ateşlenebiliyor. SAR 762 MT-C'nin Altay ana muharebe tankında eş eksenli (co-axial) makineli tüfek olarak kullanılması hedefleniyor. SAR 762 MT-B ile benzer özelliklere sahip olan SAR 762 MT-D'nin dakikadaki atım hızı 3 konumlu gaz valfi sayesinde değiştirilebiliyor.

SAR 127 MT ise 12,7x99 mm'lik bir ağır makineli tüfek. Hem tam otomatik hem de tek tek atış yapabiliyor. SAR 762 MT-A'ya benzer şekilde UKSS'lere de entegre edilebilen SAR 127 MT, ayrıca gerekli arayüz bağlantıları yapılarak kara, deniz ve hava araçlarına da takılabiliyor.

