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Savunma

Türkiye düşmanı Menendez rahat durmuyor! ''Türk F-35'leri onlara verilsin!''

Türkiye karşıtı söylemleriyle gündeme gelen, sıkı bir FETÖ destekçisi olan ABD'li senatör Bob Menendez, ABD'nin Türkiye ile ortaklaşa ürettiği, ödemesi yapılan fakat CAATSA yaptırımları nedeniyle teslim edilmeyen F-35'lerin Yunanistan'a verilmesi için Senato'ya tasarı sundu.

23 Kasım 2021 Salı 07:57 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 07:57
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Doğu Akdeniz'deki restleşmede açık şekilde Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, NATO müttefiki Türkiye ile krize yol açacak resmi bir hamleye girişiyor. ABD'li senatör Bob Menendez, ABD'nin Türkiye ile ortaklaşa ürettiği, ödemesi yapılan fakat CAATSA yaptırımları nedeniyle teslim edilmeyen F-35'lerin Yunanistan'a verilmesi için Senato'ya tasarı sundu.

'ABD-Yunanistan Savunma ve Parlamentolar Arası Ortaklık 2021' isimli tasarının 7. maddesinde, "ABD, F-35 savaş uçaklarının Yunanistan'a satışını, Türkiye'nin Rus S-400 sistemini satın alması nedeniyle programdan çıkarılması sonucu üretilen ancak Türkiye'ye teslim edilmeyen uçakları da içerecek şekilde desteklemelidir" ifadeleri kullanıldı. Tasarının önümüzdeki hafta Senato genel kurulunda oylanması bekleniyor.

TEPKİ ÇEKEN F-16 TALEBİ

Menendez daha önce de 'istedikleri gibi davranmayan' Türkiye'ye F-16 satışını onaylamadığını söylemişti.

"TÜRKİYE İSTEDİĞİMİZ GİBİ DAVRANMIYOR"

Menendez, "Gerçekten bir sorun var, bu bizim arzu ettiğimiz Türkiye değil. Türkiye, ilerleyebileceğimiz ve ona en gelişmiş savaş teçhizatından bazılarını verebileceğimiz şekilde davranan bir NATO müttefiki değil" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRK SİHA'LARINI DA HEDEF ALMIŞTI

ABD Savunma Bütçesi görüşmelerinde konuşan Menendez, Türkiye'nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının barış ve insan hakları için büyük bir tehdit olduğunu öne sürmüş, "Türkiye'nin İHA ve SİHA programının ABD'nin ulusal güvenliğine etkileri araştırılsın." diyerek ambargo çağrısı yapmıştı.

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