Türkiye en büyük güç olacak! İsrail'i Akdeniz korkusu sardı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından muhaliflerin yönetime gelmesi İsrail'i endişelendirdi. İsrail medyası, yeni yönetimde Türkiye'nin söz sahibi olacağını açıklarken, son günlerde yayımlanan haberlerde Türk savunma sanayisinin hızla yükselişine vurgu yapılmaya başlandı.

TÜRK GEMİLERİNİN SAYISINA DİKKATİ ÇEKTİLER

İsrail medyası, Türkiye'nin üç yeni deniz aracının inşasını duyurduğunu açıklayarak, inşa halindeki Türk gemilerinin sayısını 31'e yükseldiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına yer verilen haberde, Türkiye'nin yeni bir denizaltı, bir uçak gemisi ve bir 'TF-2000 hava savunma muhribi' inşa ettiği duyuruldu.

Haberde ayrıca Türkiye'nin şu anda 'Alman tasarımı Tip 214'e dayalı beş Reis sınıfı denizaltı, yedi I sınıfı fırkateyn, altı açık deniz devriye gemisi (OPV-2100), sekiz modern çıkarma gemisi (LCT), bir modern mayın avlama gemisi ve bir 55 sınıfı hızlı saldırı gemisi (FAC) inşa ettiği' belirtildi.

FRANSA VE AKDENİZ VURGUSU

Türkiye'nin donanma gücünü önemli ölçüde genişlettiğinin altı çizilen haberde, Ankara'nın özellikle Afrika'daki denizaşırı çıkarlarının Türk donanmasının küresel güç kabiliyetlerini geliştirmesini gerekli kıldığı vurgulandı.

Ayrıca, Türkiye'nin Somali kıyılarında kalıcı bir filo bulunduracağı ve bu yeni deniz gücü kabiliyetini Güneydoğu Asya'daki müttefiklerini desteklemek için kullanabileceği ifade edildi.

Haberde son olarak, Türkiye'nin hedeflerinden birinin Doğu Akdeniz'de birincil güç olmak olduğu ve Akdeniz'in tamamında Fransa ile aynı hakimiyet seviyesine yükselmek olduğu belirtildi.