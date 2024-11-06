ABD Başkanlık Seçimleri 2024 için halk sandık başındaydı. Cumhuriyetçilerin Adayı Donald Trump ABD Başkanlık Seçimlerini kazanan isim oldu. 270 delegeye ulaşarak ABD'nin yeni başkanı seçilen Trump ile global dengeler nasıl etkilenir? Dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerinin küresel düzeyde yansıması nasıl olur? Kocaeli Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger Trump'ın seçim zaferinin Orta Doğu'ya etkilerini AKŞAM TV'den Eda Cabul Işık'a değerlendirdi.

ABD başkanlık seçiminin ardından açıklama yapan Donald Trump seçimi kazandığını şu sözlerle duyurdu: Eşi görülmemiş siyasi zafer.

Kocaeli Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger Trump'ın seçilmesiyle ABD dış politikasının tamamen değişmeyeceğini söyledi.

"ABD DIŞ POLİTİKASI TAMANEN DEĞİŞMEYECEK"

ABD'nin savunma stratejilerindeki izleyeceği yol haritasının pek değişmeyeceğini belirten Prof. Dr. Ülger, "Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte Amerikan derin devleti dış politika ve savunma stratejileri tamamen değişmeyecek. Ama önümüzdeki günlerde şunlara tanık olacağız... Ticaret savaşları, NATO'nun Avrupalı ortaklarının savunma harcamalarını arttırmaya zorlanması, Orta Doğu'da İsrail üzerinde baskı kurulması, Ukrayna'da ateşkes ve barış gündeme gelecek. Trump'ın Orta Doğu stratejisi İsrail ile komşularının uzlaşı içinde bulunmasını gerektiriyor. İsrail'in coğrafi bakımdan genişlemesi yoluyla Arz-ı Mev'ud'a ulaşma seçeneğini Trump şu şekilde değiştirdi. Siyasi nüfuzunun ve ekonomik nüfuzunun artması için İbrahim Anlaşmaları'nın devam etmesi lazım. Suriye politikasında Trump derin devletin stratejisini kısmen değiştirebilir. Bu konuda hareket kabiliyetinin çok olmadığını fakat bunu zorlayabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"F-16,PATRIOT VE F-35 SORUNLARI GÜNDEME GELECEK"

Daha önceki iktidarı döneminde Türkiye ile ilişkili konularda gerilim yaşandığı vaki. Fakat Trump iktidarının son yıllarında Erdoğan ile çok yakın diyalog kurulmuştu. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde liderler düzeyinde sağlanan diyaloğun ikili bir takım sorunların aşılmasına katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Savunma sanayii alanındaki ihtiyaçların giderilmesi, F-16 temin tedariki, F-16'nın hareket kabiliyetinin kısıtlanmaması, F-35'e dönme, Patriot sisteminin Türkiye'ye yeniden verilmesi gibi konular gündeme gelecek. Fakat tüm bu hususlarda Trump'ın inisiyatifini ne derece öne çıkaracağı, derin Amerika politikalarından ne derece farklılaşacağı zaman içinde belli olacak. Joe Bıden'a göre Trump ile irtibat ve ilişkinin kolay kurulabilmesi bu konudaki sorunların çözümü için ümitvar olmamızı gerektiriyor.