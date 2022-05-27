STM, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da taktik insansız hava aracı (İHA) ve deniz platformu çözümlerini sergiliyor.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azerbaycan'da kendilerini memleket topraklarında hissettiklerini ve festivale beklediğinden yoğun bir ilgiyle karşılaştığını söyledi.

Stantlarında bir yandan çocuklara gemi, drone tasarımı yaptırdıklarını, diğer yandan katılımcılara STM'nin neler yaptığını anlattıklarını ifade eden Güleryüz, askeri denizcilik ve taktik İHA sistemlerine ilişkin çözümlerinin örneklerini de sergilediklerini belirtti.

Uzun süredir Azerbaycan Deniz Kuvvetleriyle görüşmeler yürüttüklerini anlatan Güleryüz, şöyle konuştu:

"STM'nin en büyük yetkinliği mühendislik. MİLGEM, İ sınıfı fırkateyn, denizaltı modernizasyonu projelerinde mühendislik gücümüze dayalı olarak çözümler üretiyoruz. Azerbaycan'da da yapmaya çalıştığımız o. Hazır bir ürün değil, Azerbaycan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına yönelik ne tarz ürünler üretilebilir, ne tarz platformlar ihtiyaçları karşılayabilir, bu konularda çalışıyoruz. Azerbaycan Deniz Kuvvetleriyle konuşulup onların ihtiyaçları doğrultusunda sunduğumuz ürünlerimiz var. Beklentileri yüksek, hızlı, silah sistemleri oldukça güçlü, küçük boyutuyla etkin ve hızlı şekilde çözüm oluşturabilecek platformları, buna yanıt olabilecek ürünleri buraya getirdik."

- 20 ÜLKE KARGU İLE İLGİLENİYOR, ALPAGU GÖREVE HAZIRLANIYOR

Özgür Güleryüz, festivalde sergiledikleri döner kanat vurucu İHA platformu Kargu'nun 2018 yılından bu yana etkin kullanıldığını söyledi.

Kargu ile Asya ve Güney Amerika'da ihracat başarıları yakaladıklarını ifade eden Güleryüz, şunları kaydetti:



"20'den fazla ülke ile Kargu konusunda görüşmeler devam ediyor. Olma ihtimali de çok yüksek. Günümüzde her savaş ortamı gösteriyor ki İHA sistemlerine ihtiyaç giderek artacak. Kargu ihracat çalışmaları devam ediyor. Kargu'nun farklı varyasyonları üzerinde çalışıyoruz. STM tarafından geliştirilen RF arayıcı başlığı Kargu'ya entegre ettik. Kargu'nun zırh delici mühimmatı üzerinde çalışıyoruz, çok kısa sürede tamamlanacak ve testlere başlayacağız diye bekliyoruz."

Boyga adını verdikleri mühimmat bırakan İHA'nın testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini anlatan Güleryüz, mühimmatları 500 metreden 15 metre çap içine düşürebildiklerini ifade etti.

Sabit kanatlı vurucu İHA Alpagu'nun testlerinin tamamlandığını ve çok kısa sürede Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesini beklediklerini bildiren Güleryüz, gözlemci İHA Togan'na da ilginin son dönemde arttığını belirtti.