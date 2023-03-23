Türkiye geliştirdi! Komşuyu endişe sardı: Azab T200 geliyor

Türkiye'nin mühimmatlı testilerine başladığı Azab T200, Yunanistan medyasında endişe oluşturdu. Azab T200'ün menzili hakkında yazan Yunan medyası kendi adaları konusunda kamikaze İHA'ların kabiliyetlerini konu aldı. Ayrıca Azab T200'ün Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesiyle daha geniş bir alanda etkili olacağı belirtildi.

TÜRKİYE GELİŞTİRDİ! KOMŞUYU ENDİŞE SARDI: AZAB T200 GELİYOR

Yunan medyası pentapostagma.gr, Türkiye'nin radara yakalanmayan ve mühimmatlı testlerine başladığı Kamikaze İHA Azab T200, hakkında bir makale kaleme aldı. Türkiye'nin başarılarının kaleme alındığı makalede şu ifadeler yer verildi; 200 km menzile sahip Azab kamikaze İHA, kendisine verilen GPS koordinatları ile 25. meridyenin doğusundaki adalarımızın tamamına yakınını kapsayan hedefleri imha edebilir. Türkiye'nin başarıları arasında çok sayıda İHA geliştirmesi ile savunma sanayii kabiliyetlerini yükselttiği bir gerçektir.

TÜRKİYE YENİ KAMİKAZE DRONE 'AZAB' GELİŞTİRİYOR

Bir Robit Technology yöneticisine göre, uçuş testlerini başarıyla geçen yelken kanat şeklindeki yeni kamikaze insansız hava aracı 'Azab' yeni kamikaze dronlar arasında yer alıyor.

Yunan medyası ayrıca Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine atıfta bulundu. pentapostagma.gr'nin AA'dan aktardığına göre, "Türk teknoloji şirketi Robit Teknoloji, uzun menzilli uçuş kabiliyetine sahip söz konusu yeni çok amaçlı kamikaze insansız hava aracını geliştirdi." dedi.

Robit Teknoloji Ürün Müdürü Selçuk Fırat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tüm uçuş testlerini yaptık. Mühimmat testlerine devam ediyoruz. Mühimmat testlerini önümüzdeki aylarda yapacağız." ifadelerini kullandı.

Fırat, mühimmat testlerinin bu yılın üçüncü çeyreği sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini belirterek, "Üretime hazırız. Gelecekteki siparişleri karşılayabileceğiz" dedi.

Azab insansız hava aracına farklı tipte savaş başlıklarının takılabileceğine dikkat çeken Fırat, kanat açıklığının 2 metre (6,5 fit) ve 1,5 metre (4,9 fit) olan iki versiyonu olduğunu söyledi.

Ayrıca, 2 metre kanat açıklığına sahip Azab'ın 15 kilograma kadar yük taşıyabileceğinin altını çizen Fırat "İHA, 200 kilometre (124 mil) haberleşme menziline sahip olup, verilen GPS koordinatları ile hedefleri imha etmektedir." diye konuştu.

ÇALIŞMA ŞEKLİ-TEST AŞAMALARI

Robit Teknoloji İHA Direktörü Selçuk Fırat, 15 yıllık bir geçmişe sahip olan şirketin ağırlıklı olarak bilgi güvenliği alanında faaliyet gösterdiğini, son 2 yılda ise savunma sanayi alanında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Operatör tarafından önceden 5-10 Azab'ı hedeflere yönlendirerek veya uzaktan kumanda ile yönlendirilerek gönderilecek şekilde programlanabilirler.

Azab'ın geldiği aşama hakkında da bilgi veren Selçuk Fırat, şu anda tetik mekanizmasını test ettiğimizi, mühimmat testlerinin yıl ortası veya yılın üçüncü çeyreğine kadar tamamlanmasının beklediğini söyledi. Fırat, sonraki siparişleri de karşılayabileceklerini dile getirdi.

Azab'a savaş başlıklarının yanı sıra özel mühimmat da üretilebildiğini kaydeden Selçuk Fırat, Azab'a tanksavar RPG mühimmatının da çok rahat entegre edilebileceğini söyledi.

Yaklaşık 6 metrelik bir mancınığa sahip olan Azab T200, halen çalışır durumdaki bir roket sisteminden bir kamyon veya konteynerden fırlatılabiliyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'e Azab'ı tavsiye ettiklerini ve olumlu yanıt aldıklarını belirten Fırat, şunları kaydetti:

"Gerçek şu ki, bu özelliklere sahip bir İHA, Türkiye'de sınıfında tek ve yurt dışında da bu hafta iki ülke ile temasa geçmemizin ardından ilgi gördü. Hem ihracatımız hem de ordumuz için iyi bir ürün olacak."

Azap sürümlerinin ihtiyaca göre yapılandırıldığına dikkat çeken Selçuk Fırat, bunların nasıl kullanılacağına ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Azab T150'yi muharebe şartlarına göre geliştirdik. En az 3 tanesini gruplayıp uçurduk ve kamerası sayesinde 100 km mesafedeki her hedefi vurabileceğini gördük.

Azab T200 ise uzun mesafelerde ülke sınırlarını korumak için caydırıcı olarak tasarlandı. 200 km'ye kadar kontrol menziline sahiptir ve tanımladıktan sonra hedefine doğru hareket ederek istenen dalışı gerçekleştirir. Hedefi vurarak veya vurmayarak kendi kendini imha etme kabiliyetine sahipken, dikey veya açılı olarak dalabilir."

Sonuç olarak, Azab kamikaze insansız hava araçlarının yakında Silahlı Kuvvetlerine dahil edilmesiyle Türkiye'nin Ege ve Trakya'daki harekât kabiliyetini önemli ölçüde artıracağını söyleyebiliriz.