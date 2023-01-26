Türkiye geliştirdi! SİPER ve MİDLAS boyut atlatacak

Türk donanmasının ana vurucu gücünü fırkateynler oluşturuyor. Türkiye'nin 4'ü Yavuz sınıfı, 4'ü Barbaros sınıfı, 8'i de Gabya sınıfı toplam 16 adet fırkateyni bulunuyor. Yavuz sınıfı fırkateynler 3 bin ton, Barbaros sınıfı 3 bin 300 ton, Gabya (Ya da G sınıfı) sınıfı fırkateynler ise 4 bin yüz ton deplasmana sahip (Deplasman bir geminin taşırdığı deniz suyu ağırlığına deniyor). İstif Sınıfı (ya da İ sınıfı) Fırkateynler ise Türk Donanması envanterine yeni girecek gemiler olarak göze çarpıyor.

Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Emekli Deniz Kurmay Albay Prof. Dr. Celalettin Yavuz, MİLGEM Projesi kapsamında ilk yapılan 4 geminin korvet olarak inşa edildiğini diğer 4 geminin ise fırkateyn olacağını ifade ediyor. Yavuz 3 bin tondan büyük savaş gemilerini fırkateyn olarak tanımlıyor ve bu gemilerin 2 bin tonluk korvetlere göre daha dayanıklı olduğunu ve daha uzun mesafeler kat edebildiğini ifade ediyor. İstif Sınıfı Fırkateynlerin tasarımının Almanya ile ortak üretilen MEKO (Yavuz ve Barbaros sınıfı fırkateynler) sınıfı fırkateynlere benzediğini belirten Yavuz, bu gemilerin yüzde 75-80 oranında yerli olacağını ifade ediyor.

İstif Sınıfı Fırkateynler Türkiye Cumhuriyeti ulusal savaş gemisi inşa etme programı olan MİLGEM Projesi'nin bir parçası. MİLGEM Projesi kapsamında daha önce 4 adet ada sınıfı korvet (fırkateynden biraz daha küçük savaş gemileri) inşa edilmişti. Ayrıca Pakistan için 4 adet, Ukrayna için de 2 adet Ada sınıfı korvetin inşasına devam edilmekte.

MİLGEM projesinin devamı olan İstif Sınıfı Fırkateynlerden ilki olan TCG İstanbul, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edildi. Gemi, 23 Ocak 2021'de yapılan bir törenle denize indirildi. Su üstü donatım sürecinde olan geminin test süreci de devam ediyor.

TCG İstanbul 2023 yılında Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girecek.

ÜZERİLERİNDEKİ YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR GÖZE ÇARPIYOR

113.2 metre uzunluğunda olan TCG İstanbul 14.4 metre genişliğe sahip. 5700 deniz mili (10 bin 556 km) menzile sahip İstif Sınıfı Fırkateynlerin azami hızı 29 knot (saatte 53 kilometre).

Gemide birçok yerli ve milli silah sistemi bulunmakta. MİLDAS olarak da bilinen milli dikey atım sistemi ile gemide Hisar hava savunma füzeleri bulunabilecek. Bunun yanında gemide Atmaca gemi savar füzeleri, MKEK üretimi 76 milimetrelik top, Aselsan yapımı yakın hava savunma sistemi Gökdeniz, 2 adet 25 milimetrelik Aselsan yapımı stabilize top ve Akya torpidoları gibi yerli ve milli silah sistemleri kullanılacak.

Yüksek manevra kabiliyeti olan TCG İstanbul'a 2 dizel makine ve bir gaz türbini güç sağlayacak. 'Stealth' tasarımı ile dikkat çeken geminin radar kesit alanı oldukça küçük. Titreşime ve hasara karşı şok emici zırh koruması bulunan gemide yangınlara karşı da oldukça dayanıklı. Bunların yanında TCG İstanbul'da 3D arama, atış kontrol ve aydınlatma radarları, lazer ikaz sistemi, kızılötesi takip ve arama sistemi, elektronik harp sistemi gibi sistemler de bulunuyor. 123 mürettebatın görev yapacağı TCG İstanbul'da bir adet helikopter pisti ile bir adet helikopter hangarı da bulunuyor.

DİĞER 3 GEMİ 36 AYDA BİTİRİLECEK

TCG İstanbul gemisinden sonra 3 adet daha İstif Sınıfı Fırkateyn kızağa konacak. TCG İzmit, TCG İçel ve TCG İzmir'in yapımına bu yıl içinde başlanması bekleniyor. Bu 3 gemi Sedef, Sefine ve Anadolu tersanelerinde aynı anda inşa edilecek. TCG İstanbul'un donanmaya 2023 yılı içerisinde, TCG İzmir, TCG İçel ve TCG İzmit'in ise 2026'da katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, AA'ya yaptığı açıklamada bu 3 geminin 36 ayda tamamlanacağını ifade ediyor. İ Sınıfı Fırkateynlerin ilki TCG İstanbul'da 80 civarında, büyük çoğunluğu yerli alt yüklenici görev aldığını söyleyen Demir "Projede çalışan toplam firma sayısı ise yaklaşık 200" diye belirtiyor.