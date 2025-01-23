Türkiye görevi Pakistan'a devretti

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Birleşik Görev Kuvveti-151'in (CTF-151) Komutasını Manama/Bahreyn'de düzenlenen törenle Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'ndaki deniz haydutluğu tehdidine karşı Birleşik Deniz Kuvvetleri (CMF) bünyesinde teşkil edilen CTF-151'in Komutası, 24 Temmuz 2024-22 Ocak 2025 tarihleri arasında 7'nci defa Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütüldü."