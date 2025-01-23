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Savunma

Türkiye görevi Pakistan'a devretti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Birleşik Görev Kuvveti-151'in (CTF-151) komutasını Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

HABER MERKEZİ23 Ocak 2025 Perşembe 09:45 - Güncelleme:
Türkiye görevi Pakistan'a devretti
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MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Birleşik Görev Kuvveti-151'in (CTF-151) Komutasını Manama/Bahreyn'de düzenlenen törenle Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'ndaki deniz haydutluğu tehdidine karşı Birleşik Deniz Kuvvetleri (CMF) bünyesinde teşkil edilen CTF-151'in Komutası, 24 Temmuz 2024-22 Ocak 2025 tarihleri arasında 7'nci defa Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütüldü."

  • CTF-151
  • Pakistan Deniz Kuvvetleri

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