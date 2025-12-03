Türkiye gözünü Orta Doğu'ya dikti! ASELSAN, Mısır'a mührünü vurdu

Savunma ve güvenlik sektörünün prestijli etkinliklerinden Mısır Savunma Fuarı (EDEX 2025 - Egypt Defence Expo) kapsamında Kahire'de bulunan ASELSAN Genel Müdürü Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASELSAN'ın Mısır'da "Aselsan Egypt" adıyla bir temsilcilik ofisi açtığını belirtti.

ASELSAN'ın Mısır'da fiziken varlık gösterdiğine dikkati çeken Akyol, "Yakında Mısır Silahlı Kuvvetleri ve Mısırlı son kullanıcılar ASELSAN'ın Mısır temsilcilik ofisinden doğrudan hizmet alabilecek." dedi.

Akyol, yeni ofisin Türkiye–Mısır savunma ilişkilerine önemli katkı sunacağını vurgulayarak, "Türkiye'nin en büyük savunma sanayi firmasının artık Mısır'da fiilen varlık gösterdiğini ilan edebilirim." ifadelerini kullandı.

EDEX 2025'in Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük savunma fuarlarından biri olduğunun altını çizen Akyol, Türkiye'den 80'den fazla firmanın katılım sağlamasının ikili ilişkilerin geldiği seviyeyi gösterdiğini söyledi.

Akyol, EDEX 2025'in bölge ülkeleriyle geliştirilecek ortak projeler açısından kritik bir platform olduğunu kaydetti.

MISIRLI FİRMALARLA BİR ÖN ANLAŞMA

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, yerel ortaklarla yürütülen çalışmalar kapsamında üç firma arasında yapılan bir ön anlaşma imzaladıklarını açıklayarak, bu iş birliklerinin ilerleyen dönemde ortak üretim ve ortak faaliyetlere dönüşeceğini ifade etti.

ASELSAN'ın fuarda Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Akyol, fuarda ASELSAN'ın hava savunmadan güdüm kitlerine, elektronik harp sistemlerinden tank modernizasyonu ve haberleşme çözümlerine kadar geniş bir ürün yelpazesinin sergilendiğini belirtti.

Akyol, özellikle entegre hava savunma sistemi "ÇELİKKUBBE" modelinin dikkat çektiğini belirterek, sistemin elektronik harpten radara kadar birçok unsuru tek ağda birleştirdiğini söyledi.

Güdüm kitleri ailesinin de fuarın ilgi odağı olduğunu aktaran Akyol, özellikle KGK-84'ün bir tonluk bombayı 100 kilometre menzile ulaştırabilen nadir sistemlerden biri olduğunu ifade etti.

Akyol, ASELSAN'ın ayrıca İHA ve uçaklar için güdüm kitleri, tank modernizasyon çözümleri, radar ve elektronik harp sistemleri ile denizcilik sensörlerini de sergilediğini vurguladı.

"İLİŞKİLER OLUMLU SEYREDİYOR"

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin son dönemde en üst seviyede sıcak bir zemine taşındığını hatırlatan Akyol, savunma sanayii alanındaki işbirliklerinin de giderek güçlendiğini belirtti.

Akyol, "Gerek Mısır'dan gerek bölge ülkelerinden ilgiden memnunuz. Önemli görüşmelere şahitlik ediyor, bazı anlaşmaları imzalıyoruz." ifadelerini kullandı.

