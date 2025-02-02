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Savunma

Türkiye gücüne güç katıyor: İngiltere anlaşma için gün sayıyor

Türkiye, hava gücünü güçlendirmek amacıyla savunma sanayinde yeni anlaşmalara imza atıyor. Türkiye, yerli üretimlerinin yanı sıra hava savunmasında uluslararası isim yapmış savaş uçaklarıyla gökyüzünde rakip tanımıyor. Savunma sanayinde listeye adını altın harflerle yazdıran Türkiye, İngiltere'yi de heyecanlandırdı. İngiliz savunma şirketi BAE Systems, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye fiyat teklifini iletmeye hazırlanıyor.

Kübra Şenal2 Şubat 2025 Pazar 18:13 - Güncelleme:
Türkiye gücüne güç katıyor: İngiltere anlaşma için gün sayıyor
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk savunma sanayisinin yerli ve milli sistemlere öncelik verdiğini vurguladı. Yetkililer, KAAN, HÜRJET, KIZILELMA ve ANKA-3 gibi milli hava araçları tam anlamıyla hizmete girene kadar Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla F-16 ve Eurofighter alımı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

EUROFİGHTER VE F-16 GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

MSB yetkilileri, Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik sürecinin aktif olarak devam ettiğini ifade etti. Konuyla ilgili olarak, İngiltere Savunma Bakanlığı ve üretici firmaya ihtiyaç tanımı dokümanının gönderildiği belirtildi.

Yetkililer, "Önümüzdeki günlerde fiyat teklifinin elimize ulaşmasını bekliyoruz. Aynı zamanda, F-16 alımına yönelik teknik görüşmelerimiz de olumlu şekilde ilerliyor." açıklamasını yaptı.

EUROFIGHTER TYPHOON'UN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

Eurofighter Typhoon, 4.5 nesil çok rollü savaş uçağı olarak hava, kara ve deniz operasyonlarında üstün performans sergiliyor. İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın ortak geliştirdiği bu savaş uçağı, yüksek irtifada üstün manevra kabiliyeti ve süpersonik hızlarda dengeli uçuş yeteneğiyle dikkat çekiyor.

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İşte Typhoon'un Teknik Özellikleri:

Azami Hız: 2.450 km/s

Menzil: 2.900 km

Silah Sistemleri: Havadan havaya ve havadan karaya füze sistemleri

Görev Kabiliyeti: Hava üstünlüğü, kara saldırıları, keşif ve elektronik harp

Eurofighter Typhoon, hız, manevra kabiliyeti ve çok yönlü görev kapasitesiyle hava muharebelerinde stratejik bir avantaj sağlıyor.

Uzmanların değerlendirmesiyle; Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'u envanterine katması, hava kuvvetlerinin operasyonel gücünü önemli ölçüde artırabilir.

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