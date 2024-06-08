Türkiye hiç kimsenin üretemediğini üretti! Kilogram başına 65 dolara çıkmayı başardık

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Uça, SAHA İstanbul çatısı altındaki komitelere değinerek, Orman Yangınları, Deprem ve Afetler Komitesi'nin (SAHA ODAK) geçen sene 6 Şubat'taki deprem felaketinden sonra kurulduğunu söyledi.

DEPREM FELAKETİ ESNASINDA KULLANILDI

Deprem felaketinden sonra savunma sanayisi için üretilmiş teknolojik ürünlerin arama kurtarma çalışmalarında ve yardım çalışmalarında kullanılmasının kendileri için çıkış noktası olduğunu belirten Uça, "İnsansız hava araçlarından haberleşme sistemlerine, radarlardan insansız kara araçlarına kadar birçok son teknoloji savunma sanayi ürünü bu felaket esnasında kullanıldı. Dolayısıyla sanayimizi nasıl yönlendirebiliriz, yeni ürünleri nasıl geliştirebiliriz, ülkenin ihtiyaçlarını nasıl karşılayabiliriz şeklinde bir arayış içine girdik. Komiteyi de bu şekilde kurguladık." diye konuştu.

Faaliyete başladıktan sonra önemli etkinliklerinden birinin de AFAD'la bir araya gelmek olduğunu vurgulayan Uça, kısa bir süre içinde AFAD'ın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yol alacaklarını söyledi.

22-26 EKİM TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK

Uça, en önemli faaliyetlerinden birinin de Saha EXPO olduğuna işaret ederek, "Saha EXPO, 2018 yılında başladı ve ilk olarak çok küçük bir alanda gerçekleştirildi. 2020 yılında salgın nedeniyle yapılamadı. 2021 yılında ise 40 bin metrekarelik bir alanda bu fuarı gerçekleştirdik. 2022 yılında fuar alanımız 40 binden 60 bin metrekareye çıktı. Bu sene 22-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek fuarda alanımız 90 bin metrekareye çıkacak." dedi.

Başbakan düzeyinden bakan düzeyine, Genelkurmay Başkanlarından alt düzey yetkililere kadar geniş bir yelpazede katılımın gerçekleştiğine dikkati çeken Uça, "Amerika Birleşik Devletleri'nden Vietnam'a, Çin'den Kore'ye, Avrupa ve Asya ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar pek çok katılımcı var. 2022 yılında İngiltere Savunma Bakanı fuarımızı ziyaret etmişti. Bu sene de benzer ziyaretçileri bekliyoruz. Resmi heyetleri, özellikle KOBİ seviyesindeki firmalarla buluşturmayı amaçlıyoruz, çünkü KOBİ'lerin üst düzey yetkililere ulaşması normal şartlarda çok kolay değil. Biz burada uygun bir planlamayla heyetleri, ilgilendikleri alanlardaki firmalarla buluşturmayı amaçlıyoruz." yorumunu yaptı.

150 CİVARINDA ALIM HEYETİ GELECEK

Uça, Türkiye'de ilk defa böyle geniş kapsamlı alım heyetlerinin bir savunma sanayi fuarında yer alacağını belirterek, "150 civarında alım heyeti planlıyoruz ve bunlar dünyanın her yerinden gelecek. Fuarımıza katılan firmalara alıcı olabilecek ya da iş birliği yapabilecek firmaları özel çalışmalarla belirleyip fuarımıza getiriyoruz. Bu şekilde firmalarımız için ciddi bir iş potansiyeli yaratmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"HEMEN HEMEN DÜNYADAKİ HER ÜLKEYE BİR ŞEY SATMIŞIZ"

Saha EXPO'nun sunduğu katkının yansımalarının görüldüğünün altını çizen Uça, "Türkiye'nin ihracat rakamlarına bakıyorsunuz; 180 ülkeye ihracat yapmışız. Hemen hemen dünyadaki her ülkeye bir şey satmışız. Geçen sene ihracat rakamlarımız 5,5 milyar dolardı. Bu sene mayıs ayı itibarıyla geçen seneki rakamları yaklaşık yüzde 10 aşıyor gibi gözüküyor. Bu trend devam ettiği takdirde bu sene de 6 milyar dolarları rahatlıkla geçebiliriz gibi gözüküyor. Savunma sanayisinde ihracatımızın önü açık ve her sene üzerine koyarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SAVUNMA SANAYİSİ İHRACATINDA KİLOGRAM BAŞINA 65 DOLAR GELİR

Uça, savunma sanayisi ihracatında kilogram başına 65 dolar ortalamasına çıkmayı başardıklarının altını çizerek, "Bu rakam tekstilde veya diğer ürünlerde 6 dolar civarında. İstihdamda verimlilik anlamında da en yüksek noktalara çıktık. Bu rakam, savunma sanayisinde nitelikli bazı ürünlerde kilogram başına 10 bin dolara kadar çıkabiliyor. Dünyada hiç kimsenin üretemediği teknolojileri ve platformları üreten bir sanayiye sahibiz. Bu da bizi bu alanda vazgeçilmez kılıyor ve marka değerimizi ve ihracat rakamlarımızı artırıyor." dedi.

80 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Savunma sanayisinin şu anda 80 bin kişilik istihdama katkı sağladığına değinen Uça, bu alanda çalışan yaklaşık 3 bin firmanın olduğunu söyledi.

Yan sektörlerle beraber bu rakamın çok daha fazla olduğunun altını çizen Uça şöyle devam etti: "Saha İstanbul'un bin 200 tane üyesi var. Bunların yüzde 12-13'ü büyük firmalar ve ana yükleniciler dediğimiz firmalardır. Aşağıdaki yüzde 87'lik kısmı ise KOBİ ve KOBİ üstü seviyesindeki firmalar oluşturuyor. Bu firmalar savunma sanayisinde çalışmanın yanı sıra başka sektörlere de hizmet veriyor. Dolayısıyla, ekosistemi bir bütün olarak düşündüğümüzde rakamlar çok daha yukarılara çıkıyor."

"10 MİLYAR DOLARLARI İHRACATTA GEÇEBİLMEK İÇİN AZ BİR YOLUMUZ KALDI"

Uça, savunma sanayisinde hedeflerin büyük olduğuna değinerek, "10 milyar dolarları ihracatta geçebilmek için az bir yolumuz kaldı. Bizim de SAHA İstanbul olarak maksadımız bu yükselen trendi firmalarımızla desteklemek ve ekosistemi genişletip geliştirmektir. Hem sayısal hem de nitelik olarak bu firmaların daha verimli, daha kaliteli ürünler üretebilmeleri için onları desteklemek istiyoruz." dedi.

Kümelenme olarak sadece savunma sanayisi ile ilgilenmediklerinin altını çizen Uça, "Ana odak noktamız savunma sanayisi ama bunun yanı sıra havacılık, sivil havacılık ve uzay konusunda da çalışıyoruz. Türkiye'de bu alanlarda endüstriyel anlamda doğrudan ilgilenip çözümler üretmeye çalışan tek kümeyiz diyebilirim." diye konuştu.