İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2021 Çarşamba / 7 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye için tarihi gün! AKINCI S-1 gökyüzü ile buluştu
Savunma

Türkiye için tarihi gün! AKINCI S-1 gökyüzü ile buluştu

Türkiye'nin yeni ve en gelişmiş insansız hava aracı AKINCI'nın seri üretim sürecinden çıkan ilk modeli AKINCI S-1 gökyüzü ile buluştu. Selçuk Bayraktar müjdeli haberi, 'Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.' şeklinde duyurdu.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:56 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:13
ABONE OL

BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seri üretimden çıkan ilk AKINCI TİHA'nın test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bayraktar müjdeli ve gururlu haberi şu ifadelerle paylaştı:

"Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı."

Bayraktar, ayrıca Akıncı S-1'in fotoğrafını paylaştı.

SERİ ÜRETİM BAŞLADI

Bu yıl içinde ilk teslimatların gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin seri üretim süreci de başladı.

Seri üretim modelinin ilk uçağı olan ve entegrasyonu tamamlanan Bayraktar AKINCI S-1 ise geçtiğimiz günlerde test faaliyetlerini icra etmek üzere Çorlu'ya intikal etmişti. Seri üretim modellerinin entegrasyon çalışmaları ise Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.