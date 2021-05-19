Türkiye için tarihi gün! AKINCI S-1 gökyüzü ile buluştu

19 Mayıs 2021 Çarşamba 16:56 - Güncelleme: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 18:13

BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, seri üretimden çıkan ilk AKINCI TİHA'nın test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bayraktar müjdeli ve gururlu haberi şu ifadelerle paylaştı:

"Seri üretimin ilk uçağı olan Bayraktar AKINCI S-1 bugün ilk uçuş testini başarıyla tamamladı."

Bayraktar, ayrıca Akıncı S-1'in fotoğrafını paylaştı.

SERİ ÜRETİM BAŞLADI

Bu yıl içinde ilk teslimatların gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar AKINCI TİHA projesinin seri üretim süreci de başladı.

Seri üretim modelinin ilk uçağı olan ve entegrasyonu tamamlanan Bayraktar AKINCI S-1 ise geçtiğimiz günlerde test faaliyetlerini icra etmek üzere Çorlu'ya intikal etmişti. Seri üretim modellerinin entegrasyon çalışmaları ise Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor.