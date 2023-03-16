Türkiye için üretilen F-35'ler bakın nereye verilmiş!

ABD, Rus S-400 hava savunma sistemlerini aldığı için Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Türkiye ise ABD'ye ödediği 1,4 milyar dolara karşılık hemen akabinde F-16 programında başvuruda bulundu. Dün itibarıyla Türkiye'ye verilmek için üretilen 5 adet F-35 savaş uçağı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. ABD'nin Türkiye'ye vermek için ürettiği 5 adet F-35 jetinden bir tanesini Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne teslim ettiği ortaya çıktı.

TÜRKİYE İÇİN ÜRETİLEN F-35'LER BAKIN NEREYE VERİLMİŞ!

Türkiye'ye teslim edilmesi gerek ancak engellenen F-35 uçakları hakkında Bulgar basını bir makale kaleme aldı. Bulgar basınına göre; ABD, Türkiye için ürettiği 5 adet F-35 uçağından birini ABD Hava Kuvvetlerinin Arizona'da bulunan Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne teslim etti.

Dikkat çeken ifadelerin yer aldığı bulgarianmilitary.com'un yazdığı makalede şu bilgiler kullanıldı; ABD Hava Kuvvetleri tarafından gasp edilen beş Türk F-35A savaş uçağından biri Arizona, Maricopa'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'ne indi. 18-0002 seri numaralı savaş uçağının Türk Hava Kuvvetleri için üretildiğini ve tasarlandığını kanıtlayan rakam olduğu görüldü.

Türkiye, F-35 JSF programından çıkarıldığında, Lockheed Martin, Türkiye için altı savaş uçağı üretmişti. Bunlardan beşi halihazırda ABD Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmiş ve ABD askerinin emrine verilmişti. 18-0002 uçuş numaralı F-35 jetinin ABD'nin 56. Avcı Kanadı'nda görev yapacağı öğrenildi.

F-35 savaş uçağının iniş yaptığı Luke Hava Kuvvetleri Üssü, Phoenix, Maricopa County, Arizona yakınlarındaki Glendale kasabasının bitişiğinde yer alıyor. Hem F-16 Fighter Falcon hem de F-35 Lightning II'nin gelecekteki pilotları burada aktif olarak eğitiliyor.

PROGRAM KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK

ABD ve Türkiye şu anda F-16 konusunda görüşmeleri sürdürüyor. Şubat ayı sonunda Washington, Türkiye'den parasal taleplerde bulunmuştu. Pentagon, F-35 için parça üreten Türk şirketlerinin tedarik sözleşmelerinin feshedilmesinin ardından Lockheed Martin'in maruz kaldığı risk ve kayıpların tazmin edilmesini istiyor.

ABD'deki mali sıkıntılara göre; F-35'in üretimini daha pahalı hale geldi. Türkiye ise, almaları gereken 100 adet F-35 savaş uçağına yatırılan 1,4 milyar doları almak istiyor. ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkardıktan sonra, Washington miktarı iade etmeyi reddetti.

S-400, SİPER VE HİSAR DETAYI

Türkiye, Rus S-400 hava savunma sistemini satın aldı. Türkiye'nin F-35 JSF programından çıkarılmasının nedeni buydu. Türkiye'nin S-400'ü satın almasının nedeni, ABD'nin Patriot hava savunma sistemi için teklif ettiğinden daha ucuz olduğu görüldü.

Son aylarda bazı analistler, Türkiye'nin F-35 JSF programına geri dönme şansı olduğunu ileri sürdü. Söz konusu iddianın Türkiye'nin ABD'nin yıllar önce belirlediği koşullardan birini yerine getirmesi durumunda gerçekleşebileceği belirtildi. ABD, Türkiye'nin F-35 programına dönebilmesi için S-400'ü operasyonel hale getirmemenin istedi.

Türkiye'nin S-400'e ihtiyacı yerli ve milli Hisar hava savunma sistemleri ailesinin geliştirip başarıyla test edene kadar olduğu iddia edildi. Bu hava savunma sistemi halihazırda derin bir geliştirme ve test sürecindedir. Genel hava savunma sisteminin bir parçası olan Siper SAM zaten test edildi ve mükemmel sonuçlar veriyor.

Rus S-400 sistemi ile mukayese edilemese de Sipper'in 150 km menzile sahip olması bu aşamada Türk savunması için iyi bir seçenek. Türkiye yakında ilk Siper sistemlerini envantere sokacak. Bu gerçekleştiğinde S-400'e çok ihtiyaç kalmayacak. Bu nedenle bazıları, Rus hava savunma sistemini harekât hazırlığından ilk önce çıkarırsa, Siper'in Türkiye'nin "F-35 programına" geri dönme şansı olduğunu gösteriyor.