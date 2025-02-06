İSTANBUL 3°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2025 Perşembe / 8 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,8835
  • EURO
    37,3171
  • ALTIN
    3291.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye ile anlaşma yüzlerini güldürdü! Türk savunma sanayii için altın fırsat
Savunma

Türkiye ile anlaşma yüzlerini güldürdü! Türk savunma sanayii için altın fırsat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın huzurunda, Kasım ayında iki ülke arasında 10 anlaşma imzalanmıştı. Bu görüşmenin ardından Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğindeki Türk savunma sanayisi devleri, stratejik anlaşmalara imza atmak amacıyla rotasını Körfez'e çevirirken, Umman'ın başkenti Maskat'ta da önemli temaslar gerçekleştirildi.

AA6 Şubat 2025 Perşembe 16:49 - Güncelleme:
Türkiye ile anlaşma yüzlerini güldürdü! Türk savunma sanayii için altın fırsat
ABONE OL

SSB'den yapılan açıklamaya göre, SSB Başkanı Haluk Görgün'ün liderliğinde gerçekleşen ziyaret kapsamında, Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Bin Nasır Al Zaabi ve Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ile bir araya gelindi. Umman Yatırım Ofisi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi ile potansiyel işbirliği konuları ele alındı.

KRİTİK GÖRÜŞMEYE VURGU YAPILDI

Program kapsamında aynı zamanda ASELSAN Umman ofisinin açılışı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetiyle geçen aylarda Türkiye'ye ziyarette bulunan Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın ziyaretinin ardından, Türk savunma sanayisi olarak Umman otoriteleriyle potansiyel işbirliği konularını görüşmek üzere Maskat'ta olduklarını bildirdi.

"POTANSİYEL İŞBİRLİĞİ KONULARINI ELE ALDIK"

Ziyaret programı kapsamında dün Umman Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Muhammed Bin Nasır Al Zaabi ile görüştüklerini aktaran Görgün, "Türkiye'nin Maskat Büyükelçisi Muhammet Hekimoğlu ile büyükelçiliğimizde bir araya geldik. Umman Yatırım Ofisi Başkanı Abdulsalam bin Mohammed Al Murshidi ile toplantı gerçekleştirilerek potansiyel işbirliği konularını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER İMZALANDI

Görgün, programları kapsamında ASELSAN Umman ofisinin açılışını da sektör temsilcileriyle birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ziyaretimiz kapsamında, ASELSAN ve HAVELSAN firmalarımız savunma sistemlerimizin satışına yönelik önemli sözleşmeler imzaladılar. Başkanlığımız koordinasyonunda savunma sanayisi alanında imzalanan bu stratejik anlaşmalar, iki ülke arasındaki işbirliğinin somut projelere dönüşmesi adına büyük bir adım teşkil ediyor. Bu sözleşmelerin, Türkiye ve Umman'ın savunma sanayisi alanındaki yeteneklerini birleştirerek daha büyük başarılara imza atmamıza zemin hazırlayacağına inanıyoruz. Bu anlaşmaların, sadece iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenlik dengelerini de olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyoruz."

Değeri tam 21 milyon dolar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.