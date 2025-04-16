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Savunma

Türkiye ile güçlerini birleştirme kararı aldılar! Savunma sanayii alanında imzalar atıldı

Türkiye ile El Salvador arasında savunma sanayii alanındaki ilişkileri güçlendirmek, bilgi ve teknoloji paylaşımını artırmak ve ortak projelere zemin hazırlamak amacıyla Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması imzalandı.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2025 Çarşamba 22:46 - Güncelleme:
Türkiye ile güçlerini birleştirme kararı aldılar! Savunma sanayii alanında imzalar atıldı
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Anlaşma, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile El Salvador Savunma Bakanı Rene Francis Merino Monroy tarafından teati yoluyla imza altına alındı.

SSB'den yapılan açıklamada, "Bu adım, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen yüksek teknoloji çözümlerimizin küresel ölçekteki güvenilirliğini ve rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu" denildi.

"KÜRESEL GÜÇ BİRİKİMİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Türkiye'nin savunma sanayiindeki mühendislik kapasitesini ve stratejik vizyonunu dost ve müttefik ülkelerle paylaşarak, barış ve istikrarı önceleyen yapıcı iş birliklerini kararlılıkla sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "Milli teknolojilerle küresel güç birikimine katkı sağlamaya devam ediyoruz" denildi.

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