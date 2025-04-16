Anlaşma, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ile El Salvador Savunma Bakanı Rene Francis Merino Monroy tarafından teati yoluyla imza altına alındı.

SSB'den yapılan açıklamada, "Bu adım, yerli ve milli imkânlarla geliştirilen yüksek teknoloji çözümlerimizin küresel ölçekteki güvenilirliğini ve rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu" denildi.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki mühendislik kapasitesini ve stratejik vizyonunu dost ve müttefik ülkelerle paylaşarak, barış ve istikrarı önceleyen yapıcı iş birliklerini kararlılıkla sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "Milli teknolojilerle küresel güç birikimine katkı sağlamaya devam ediyoruz" denildi.