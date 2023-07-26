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Savunma

Türkiye ile Kenya arasında imzalar atıldı

Türkiye ile Kenya arasında, savunma sanayisinde ilişkileri kurumsallaştırmak, güvenlik güçlerinin ihtiyacı olan her türlü savunma sanayi ürün ve hizmetlerin tedarik, geliştirme ve üretilmesi amacıyla 'Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması' imzalandı.

AA26 Temmuz 2023 Çarşamba 11:49 - Güncelleme:
Türkiye ile Kenya arasında imzalar atıldı
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İki ülke arasındaki anlaşmanın imza töreni 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'te gerçekleştirildi.

Söz konusu anlaşma Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Kenya Savunma Bakanı Aden Duale arasında imzalandı.

Görgün, IDEF'in özellikle dost ve bölge ülkelerin savunma sanayisindeki ihtiyaçlarını karşılama ve diğer ülkelerle iş birliklerini geliştirme noktasında önemli bir rol oynadığını söyledi.

Söz konusu anlaşmayla Türkiye ile Kenya arasındaki iş birliğinin kurumsallaşacağını ifade eden Görgün "Anlaşma iki ülke arasında savunma sanayi alanında gerçekleştirilecek karşılıklı işbirliği faaliyetlerinin esaslarını kapsıyor. Anlaşmamız tarafların güvenlik kuruluşlarının ihtiyacı olan her tür savunma sanayi ürün ve hizmetinin doğrudan tedariki, geliştirilmesi, üretilmesi, üçüncü taraflara satılması, envanterde bulunan sistem ve platformların bakım- idame- modernizasyonları, teknoloji transferi, eğitim, bilgi ve belge alışverişlerini içeriyor." değerlendirmesinde bulundu.

  • savunma sanayi işbirliği
  • Türkiye-Kenya ilişkileri
  • tedarik ve üretim

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