Türkiye ile Malezya arasında imzalar atıldı: Savunma alanında derin işbirliği

Görgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya ziyareti kapsamında, Malezya Savunma Bakanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Başkanlığı ve Selangor Eyalet Hükümeti ile akıllı şehir güvenlik, trafik sistem çözümleri, haberleşme sistemleri ve diğer yüksek teknolojili güvenlik çözümleri konularında anlaşmalar imzaladı.

DEİK Malezya Türkiye İş Forumu'nda konuşan Görgün, forumda iki ülkenin güncel savunma sanayisi işbirliklerini ve Türkiye'nin vizyonunu paylaştı.

Forumda, ASELSAN ile Sapura arasında haberleşme, ASELSAN-HAVELSAN ile LUNAS Tersanesi arasında deniz platformları modernizasyonu ve HAVELSAN ile MIMOS-Techinsight arasında yapay zeka konusunda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Görgün ayrıca, Türk savunma sanayisi şirketleri ile Malezyalı otoriteler arasında gerçekleşen B2B görüşmelerde de yer aldı.

Haluk Görgün, X'teki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya, Endonezya ve Pakistan ziyaretlerinde kendilerine eşlik etmekten büyük bir onur duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in başkanlığında, iki ülke heyetleri arasında önemli görüşmelere katıldıklarını aktaran Görgün, "Savunma sanayii konularının da ele alınacağı bu temaslar kapsamında, savunma sanayimizin uluslararası arenada güçlü bir konuma yükseldiğini görmek gurur verici. Her adımda daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.