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Savunma

Türkiye ile Moritanya'dan askeri anlaşma! İmzalar atıldı

IDEF 2025 kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ile Moritanya Savunma Bakanlığı arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 13:21 - Güncelleme:
Türkiye ile Moritanya'dan askeri anlaşma! İmzalar atıldı
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17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde, İstanbul Fuar Merkezi'nde üçüncü gününde devam ediyor.

Türkiye ile Moritanya İslam Cumhuriyeti arasında imzalanan askeri anlaşma kapsamında düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Moritanya Savunma Bakanı Hanana Ould Sidi katıldı.

Tören, Güler ve Sidi'nin anlaşmayı imzalamasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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