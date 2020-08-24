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Savunma

Rusya'dan 'Türkiye ile ikinci S-400 anlaşması imzalandı' iddiası

Reuters'ın Rus haber ajansı Interfax'a dayandırdığı haberinde, Rusya ile Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemi için gelecek yıl bir anlaşma imzalayacağı aktarıldı. Rus devletine bağlı çalışan Rostec'in başkanı Sergei Chemezov, iki ülkenin yeni S-400'ler için anlaşmaya imza atacağını söyledi. Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport'un Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını, ancak Moskova ve Ankara'nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini söyledi.

23 Ağustos 2020 Pazar 13:08 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 01:03
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Reuters'ın haberine göre, S-400 füze savunma sistemi ile ilgili açıklama yapan Chemezov, haber ajansı Interfax’a konuştu.

Moskova bölgesinde bugün başlayan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde gazetecilere konuşan Miheyev, “Anlaşma imzalandı, şu anda partnerlermizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, haziran ayında Moskova ve Ankara'nın ikinci parti S-400 sevkiyatı için prensipte anlaştığını söylemişti.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye ek S-400 sevkiyatına yönelik yeni anlaşmanın muhtemelen gelecek yıl imzalanacağını düşündüğünü ifade etmişti.

Rusya’nın geliştirdiği S-400 Hava Savunma Sistemleri konusunda Türkiye ile Rusya arasında 2017 yılında bir anlaşma yapılmış, Rusya’dan Türkiye’ye hava savunma sistemlerinin sevkiyatı geçtiğimiz yıl gerçekleşmişti.

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