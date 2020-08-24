23 Ağustos 2020 Pazar 13:08 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 01:03

Reuters'ın haberine göre, S-400 füze savunma sistemi ile ilgili açıklama yapan Chemezov, haber ajansı Interfax’a konuştu.



Moskova bölgesinde bugün başlayan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde gazetecilere konuşan Miheyev, “Anlaşma imzalandı, şu anda partnerlermizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz” dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, haziran ayında Moskova ve Ankara'nın ikinci parti S-400 sevkiyatı için prensipte anlaştığını söylemişti.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye ek S-400 sevkiyatına yönelik yeni anlaşmanın muhtemelen gelecek yıl imzalanacağını düşündüğünü ifade etmişti.

Rusya’nın geliştirdiği S-400 Hava Savunma Sistemleri konusunda Türkiye ile Rusya arasında 2017 yılında bir anlaşma yapılmış, Rusya’dan Türkiye’ye hava savunma sistemlerinin sevkiyatı geçtiğimiz yıl gerçekleşmişti.

