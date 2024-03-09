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Savunma

Türkiye ile Yunanistan'dan ortak tatbikat

Türk Deniz Kuvvetleri ile Yunan Deniz Kuvvetleri arasında Ege Denizi'nde ARIADNE-2024 Tatbikatı kapsamında ortak eğitim görevi icra edildi.

AA9 Mart 2024 Cumartesi 22:19 - Güncelleme:
Türkiye ile Yunanistan'dan ortak tatbikat
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anamur mayın avlama gemisinin, ARIADNE-2024 Tatbikatı kapsamında Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Evropi ile Ege Denizi'nde eğitim görevi yaptığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevine iştirak eden TCG Anamur mayın avlama gemimiz, ARIADNE-2024 tatbikatı kapsamında, Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Evropi ile 2 Mart 2024 tarihinde Ege Denizi'nde eğitimler icra etti."

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