Türkiye-İtalya güç oyununu ateşledi! İHA ittifakı GCAP savaş uçağına dayandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin davetiyle İtalya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi dış basında manşetlere taşındı. Ziyaretin Türkiye-İtalya Hükumetlerarası Zirvesi ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirdiğine vurgu yapıldı. Öte yandan söz konusu haberde zirvede, Türkiye ve İtalya'dan bakanlar ile 500'den fazla iş insanı Roma'da bir araya geldiği notu düşüldü.

40 MİLYAR DOLARLIK YENİ TİCARET HEDEFİ

İki ülkenin ticaret hacminin 30 milyar dolarlık hedefi beş yıl önceden aştığı belirtilirken liderlerin yeni hedefinin 40 milyar dolar olarak belirlediği vurgulandı. Meloni, düzenlenen ortak basın toplantısında, "Kabul ettiğimiz ortak bildiri, ilişkimizin gücünü ortaya koyuyor ve ortaklığımızı daha da ileriye taşıyacak bir temel sunuyor," ifadelerini kullanmıştı.

Zirvede savunma, enerji ve göç konularında iş birliğini öngören bir dizi mutabakat zaptının imzalandığının ve Türkiye ile İtalya, ticaretten teknolojiye, savunmadan uzay çalışmalarına kadar geniş kapsamlı bir ortaklık kurmayı hedeflediğinin özellikle altı çizildi.

SAVUNMA VE İHA İŞBİRLİĞİ

Öte yandan haberde İtalyan savunma sanayi şirketi Leonardo ile Baykar, insansız hava sistemleri alanında ortak girişim kurmak için mutabakat zaptı imzaladığı belirtildi.

Söz konusu işbirliği ile önümüzdeki on yıl içinde Avrupa'da 100 milyar doları aşması beklenen insansız hava araçları pazarına odaklanacağı vurgulandı. Ortak girişimin; tasarım, üretim, bakım ve geliştirme faaliyetleri İtalya'da Ronchi dei Legionari, Torino, Roma Tiburtina ve Nerviano gibi merkezlerde yürütülecek. İki şirketin uzay teknolojileri alanında da sinerji arayışında olduğu belirtildi.

GCAP PROGRAMI

Haberde özellikle İtalya ile Türkiye'nin, İngiltere ve Japonya'nın da dahil olduğu altıncı nesil savaş uçağı projesi GCAP'te iş birliği yapma olasılığının da olabileceği yorumlandı. Leonardo CEO'su Roberto Cingolani'nin de "İHA'ların nihai kullanım alanları henüz net değil, ancak insansız sistemlerin ve yeni teknolojilerin gelecekte kritik olacağı kesin." sözleri hatırlatıldı.

TÜRKİYE: İTALYA İÇİN VAZGEÇİLMEZ ORTAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma ziyaretinin, sadece diplomatik bir temas değil; aynı zamanda değişen Akdeniz jeopolitiğinde Türkiye'nin İtalya açısından taşıdığı stratejik önem taşıdığının altı çizildi. Haberde özellikle Türkiye ile İtalya arasındaki ortaklığın üç temel sütun üzerine inşa edildiği belirtilirken Roma'nın Türkiye'yi Akdeniz istikrarı açısından vazgeçilmez bir ortak olarak gördüğü ve bölgesel istikrar için Ankara ile güvenlik hattı oluşturmak istediği vurgulandı.