Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! İlkini teslim aldılar

22 Temmuz 2021 Perşembe 15:00 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 15:03

Yunanistan ile Türkiye arasında geçtiğimiz yaz aylarında yaşanan Doğu Akdeniz krizinin ardından Atina yönetimi Fransa'dan, 12'si kullanılmış 18 Rafale savaş uçağı sipariş etmişti. Yunanistan ikinci el 12 uçaktan ilki teslim alındı.

YUNANİSTAN'A TESLİM EDİLDİ

İlk uçak, Çarşamba akşamı, Rafale uçaklarının üreticisi Dassault Havacılık şirketinin CEO'su Eric Trappier tarafından, Savunma Bakanı Nikolaos Panayotopoulos'a teslim edildi.

Yunanistan'la sözleşmeyi imzaladıktan 6 aydan kısa bir süre sonra Fransız Le Figaro gazetesinin de sahibi olan Dassault Aviation, Atina tarafından sipariş edilen 18 Rafale'in ilkini teslim etti. Fransız ordusuna ait ilk uçak, Istres uçuş test merkezinden (Bouches-du-Rhône) Yunan Hava Kuvvetleri'ne (HAF) getirildi.

FRANSA'DA EĞİTİM GÖRECEKLER

Fransa'nın teslim ettiği uçaklar, Yunanistan'daki Tanagra Hava Üssü'nde konuşlandırılacak. Dassault Havacılık, geri kalan 17 Rafale uçağını Eylül 2023'e kadar teslim etmeyi planlıyor. Diğer uçakların teslimatı gerçekleşmeden önce Fransız Hava Kuvvetleri ve Dassault Aviation, Yunan Hava kuvvetleri pilotları ve teknisyenlerini Fransa'da eğitecek.

Birkaç aydır eğitim almış ilk pilot grubu, diğer pilotların eğitimlerini tamamlamak için Dassault'un Merignac'taki dönüşüm eğitim merkezine gidecekler.

TÜRKİYE KORKUSUYLA ALINDI

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panayotopoulos, 21 Temmuz Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayabilme iddiası ile bu uçakların satın alındığına değinerek "potansiyel istikrarsızlık" bağlamında "toprak bütünlüğünü" sağlama niyetinde olduğunu ve bunun için hava kuvvetlerini modernize etmek istediğini söyledi.

Yunanistan, Fransız savaş uçağını seçen ilk AB ve NATO üyesi ülke oldu.