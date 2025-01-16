Türkiye, NATO'nun savunma sanayisi üretimine daha fazla katkı sunmak istiyor

Görgün, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

NATO Genel Sekreteri Rutte ve diğer üst düzey NATO yetkilileriyle toplantılar yaptığını belirten Görgün, bugünkü ziyaretin temelinde Rutte'nin kasım ayındaki TUSAŞ ziyareti olduğunu anımsattı.

Görgün, "NATO Genel Sekreteri Rutte ile çok verimli bir görüşme geçirdik. Türkiye'de savunma sanayisinin gelişimini, dinamizmini, çeşitliliğini ve geniş yelpazesini anlattık." dedi.

"Türkiye'nin müttefiklik ruhu çerçevesinde NATO'ya özellikle sanayileşme ve tedarik zincirinin güvenliği konusunda yapabileceği katkıları ve destekleri bir çerçevede değerlendirdik." ifadesini kullanan Görgün şöyle devam etti:

"Burada kabiliyetlerimizi uluslararası alanda NATO standartlarıyla ürettiğimiz her ürünün özellikle birlikte çalışabilirlik kavramı çerçevesinde daha sıklıkla değerlendirilebileceğini, ortak işbirliklerine açık olduğumuzu ve yeni programların tasarımında yeni işbirliklerinin ve konsorsiyumların oluşumunda güçlü bir müttefik olduğumuzu, savunma sanayisi olarak bu müttefikliğe ciddi katkı sağlayabileceğimizi, savunma sanayisindeki genç yaş ortalamamızla geliştirdiğimiz yeni, yenilikçi altyapılarımızla modüler üretim kabiliyetlerimizle daha fazla sorumluluk alabileceğimizi ve bu alacağımız sorumluluklarla birlikte herkesin kazanacağı sürdürülebilir bir süreç oluşturabileceğimizi anlattık."

Görgün, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin özellikle Türkiye ziyareti sonrasında ülkedeki savunma sanayisinin gelişimini yakından takip ettiğini ifade etti.

- TÜRKİYE SAVUNMA ÜRÜNLERİNİ MÜTTEFİKLERLE PAYLAŞIYOR

Haluk Görgün, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade, verdiği destek ve motivasyonla çok geniş yelpazede birçok platformda yüzde 80'lere varan yerlilik oranıyla savunma sanayisi ürünleri ürettiğini belirtti.



Görgün, "Bunları dost ve müttefik ülkelerle de paylaşıyoruz. Bunları paylaşırken de her türlü işbirliğine açık, yenilikçi yaklaşımlarla paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Yani işe sadece bir alış-satış, bir tedarik mantığı ile bakmıyoruz. NATO müttefikliğinde açıklamaya çalıştığımız ve vurgulamak istediğimiz de bu oldu. Sürdürülebilir bir süreci oluşturabilmek için hazır olduğumuzu ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.

- 180 ÜLKEYE SAVUNMA ÜRÜNÜ İHRACATI

Haluk Görgün, Türkiye'nin geçen yıl 180 ülkeye savunma ürünü ihraç ettiğini vurguladı.

Türkiye'de 3500'ün üzerinde savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirket olduğuna işaret eden Görgün, 1600 firmanın Türkiye'de savunma sanayisinde ihracat yaptığını belirtti.

Görgün, Türkiye'deki haberleşme sitemlerini, insansız hava sistemlerini, komuta ve kontrol sistemlerini ve insansız deniz sistemlerini de içeren geniş yelpazedeki bütünleşik savunma sanayisi ekosisteminin NATO Genel Sekreteri Rutte'nin dikkatini çektiğini anlattı.

"Buradaki farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Bu farkındalık bu beceri ve bu dinamizm daha iyi anlaşıldığında biz NATO müttefiklerimize daha fazla katkı sağlayabileceğimiz biliyoruz." diyen Görgün, Türkiye'nin öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını ifade etti.

- 7,1 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, "Geçtiğimiz yıl toplamda 7,1 milyar dolar ihracatımız oldu. Biz ihracatın büyük bir kısmını Avrupa bölgesine yapmış olduk. Bakiye siparişlerde de geçtiğimiz sene en fazla kontratı Avrupa'daki müttefik ülkelerle yaptık. Bunun artacağını, ikili olarak ülkeler arası işbirliklerinin de artacağını görüyoruz. Bunun için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Müttefiklik çerçevesi içinde genel bir bakış, entelektüel ve kurgusal bir yaklaşımla NATO ile uzun soluklu bunları nasıl ilerletebileceğimiz üzerinde çalıştık." diye konuştu.

Türkiye'nin 2025, 2026 yılında NATO ile ilgili yapacağı çok sayıda önemli faaliyetin olacağına vurgu yapan Görgün, şöyle devam etti:



"Davetimiz ve önerilerimiz üzere gönderdiğimiz bütün talepler karşılık buldu. Yenilikçi alanlarda iki farklı etkinliği şubat ve ekim ayında Türkiye'de yapıyor olacağız. Çoklu alan operasyon etkinliğini mayıs ayında Türkiye'de yapacağız. Bu çok üst düzey etkinlik Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleşecek. Sanayi günü olarak adlandırılan etkinliği de bu sene içinde Türkiye'de yapıyor olacağız. Önümüzdeki sene NATO EDGE özellikle haberleşme, harita alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin ve çalışmaların yer aldığı bir etkinliği yine Türkiye'de yapıyor olacağız. En önemlisi de 2026 yılında NATO Zirvesi Türkiye'de gerçekleşecek."

Görgün, geçen sene NATO'ya verilen teklifler ve NATO'dan Türkiye'deki şirketlerin aldığı ihalelerin arttığını belirterek, bu ilişkiyi daha da kuvvetlendireceklerini sözlerine ekledi.