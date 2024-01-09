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Savunma

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan anlaştı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, üçlü savunma işbirliğini artırmada mutabık kaldı.

AA9 Ocak 2024 Salı 14:27 - Güncelleme:
Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan anlaştı
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Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Ravalpindi'deki Genelkurmay Başkanlığı'nda, üç ülkeden üst düzey askeri yetkililerin katıldığı ikinci Üçlü Savunma İşbirliği Toplantısı düzenlendi.

Araştırma ve kalkınma dahil savunma teçhizatları teknolojilerinde muhtemel işbirliklerinin ele alındığı toplantıda, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, üçlü savunma işbirliğini artırmada mutabık kaldı.

Toplantıda, üç ülke, savunma alanında paylaşılan ortak hedeflere ulaşılması ve kendine yeterliliğin elde edilmesi için birbirleri arasında entelektüel, teknik, finansal kaynak ve insan kaynağının birleştirilmesinin önemini yeniden teyit etti.

Üç ülkenin askeri yetkililerinin, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi, kardeşçe ilişkilere atıfta bulunduğu toplantıda, benzer nitelikteki üçüncü toplantının şubatta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılması kararlaştırıldı.

Bu ülkeler arasında ilk toplantı, Ağustos 2023'te Riyad'da yapılmıştı.

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