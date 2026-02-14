62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'da bulunan Akar, Avrupa Kayserili İşverenler Birliği (AKİB) tarafından Münih Mehmet Akif Camii Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki adımlarını ve "Terörsüz Türkiye" vizyonunu paylaşan Akar, savunma sanayisindeki dönüşümü somut örneklerle anlattı.

Akar, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlilik hamlesine dikkati çekerek, "İHA ve SİHA'ları paramızla bile alamazken bugün tasarlıyor, üretiyor ve ihraç ediyoruz. Cin şişeden çıktı, bir daha geri girmez." dedi.

Akar, Türkiye'nin 2011-2012 yıllarında terörle mücadele için İsrail'den kiraladığı İHA'ların bakımını bile yaptıramadığını hatırlatarak, "Müttefiklerimizden paramızla istedik, vermediler. Bugün ise tabancadan makineli tüfeğe, helikopterden fırkateyne kadar her şeyi kendi tersanelerimizde tasarlıyoruz. Artık kimseden mühimmat istemiyoruz; onlar talep ettiğinde 'listemizde yok' diyebilecek bir güce ulaştık." ifadelerini kullandı.

- "AFRİKA'DA SÖMÜRMEK İÇİN DEĞİL, BERABER ÇALIŞMAK İÇİN VARIZ"

Türkiye'nin Afrika'daki artan varlığının Avrupa'da kıskançlıkla izlendiğini belirten Akar, sömürgeci geçmişi olmayan tek gücün Türkiye olduğunu vurguladı.

Batılı ülkeler Afrika'da protesto edilirken Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan isminin alkışlarla karşılandığını anlatan Akar, "Çünkü biz kimsenin ekmeğini çalmadık, kimseyi kafese koymadık. Atalarımızdan aldığımız mirasla onlara 'insan' muamelesi yapıyoruz. Afrika'da 40 büyükelçiliğimiz ve yüze yakın irtibat noktamızla sömürmek için değil, beraber çalışmak için varız. Sudan'da ve Somali'de çözümün adresi Türkiye'dir." diye konuştu.

Terörle mücadeledeki yeni aşamaya değinen Akar, "Terörsüz bir Türkiye için Sayın Devlet Bahçeli büyük bir özveri ve vatanseverlik göstererek bir süreç başlattı. Arkasında devlet desteği olmayan hiçbir terör örgütü yaşayamaz. Bu beladan kurtulmak için her türlü siyasi risk alınmıştır. Amacımız, 40 yıldır milletimize musallat olan bu fitneyi sönümlendirmektir. PKK asla Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, nasıl DEAŞ Müslümanları temsil edemezse PKK da Kürtleri temsil edemez. Bu oyuna gelmeyeceğiz." dedi.

- "TÜRK OLMAK ZOR, TÜRKLE SAVAŞMAK DAHA ZOR"

Gençlere "asla eziklik hissetmeyin" çağrısında bulunan Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2500 yıllık tarihimizde üç kıtada at koşturmuş bir ecdadın evlatlarıyız. Dünyada Türk olmak zordur, çünkü tüm dünyayla mücadele etmek zorunda kalırsınız ama Türk olmamak daha zordur; çünkü Türkle savaşmak zorunda kalırsınız. Geçici mali sıkıntılar bizi yıldıramaz. Birliğimizi, beraberliğimizi tahkim ederek büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz."

- "İSLAMOFOBİ TIPKI ANTİSEMİTİZM GİBİ SUÇ SAYILMALI"

Akar, Batı'daki ayrımcı politikalara ve yükselen İslam düşmanlığına değinerek bu konuda uluslararası hukuk mücadelesinin önemini belirtti.

Sistematik bir İslamofobi dalgasıyla Müslümanların kategorize edilmeye çalışıldığını dile getiren Akar, "Tıpkı antisemitizm gibi, masum bir Müslümana karşı yapılan düşmanlığın da Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği düzeyinde suç haline getirilmesi için var gücümüzle çalışmalıyız. Bu bizim için stratejik bir hedeftir." değerlendirmesinde bulundu.

- HİBRİT SAVAŞ VE DİJİTAL TERÖR UYARISI

Hulusi Akar, dünyanın artık klasik savaş yöntemlerinden çıktığını belirterek "Şu an Avrupa ile Rusya arasında ilan edilmemiş bir savaş var. Kimse resmen savaş ilan etmiyor ancak her türlü imkân karşı tarafı mağlup etmek için kullanılıyor. Bu, yeni gerçeğimiz olan hibrit savaştır" dedi.

Batı dünyasının Türkiye'ye bakışındaki tarihsel sürekliliğe ve dijital teröre değinen Akar, "1071'de başlayan Haçlı Seferleri ruhu dijital boyutta sürüyor. Terör örgütleri sosyal medyadan iftira atarken namuslu insanların susması kabul edilemez. İnternet mecralarında yalanlara karşı doğruları haykırmalıyız." uyarısında bulundu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarının bir işgal değil, hudut güvenliği ve insani bir görev olduğunu vurgulayan Akar, bölgedeki son gelişmelere ilişkin şunları söyledi:

"Irak'tan Akdeniz'e kadar kurulmak istenen o terör koridoruna karşı Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarıyla bellerini kırdık. En son 8 Aralık'ta Şam'daki yönetim değişikliğiyle bu koridor hayaline son çivi çakıldı. O günlerde 'Suriye'de ne işiniz var?' diyenlerin bugün utanıyor olması lazım."

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik iftiralara sert tepki gösteren Akar, "Hiçbir ordu, TSK kadar sivilleri, tarihi ve dini yapıları koruma konusunda hassasiyet göstermemiştir. TSK'nın Kürt veya Arap kardeşlerimize karşı operasyon yaptığı yalanı alçakça bir iftiradır. Biz bin yıldır ekmeğini paylaşan tek yürek, tek yumruk bir milletiz" dedi.

- "ÇİN'DEKİ TEKNOLOJİK DEVRİMİ"

Gençlere ve iş dünyasına teknolojik vizyon çağrısında bulunan Akar, Çin'in AR-GE hamlelerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Çin, sadece yapay zeka ve robotik AR-GE çalışmaları için 50 milyar dolar ayırıyor. Gençlerimize sesleniyorum; gidin o teknoparkları görün. Teknolojik devrimi yerinde anlamalı ve bu bilgiyi ülkemize kazandırmalıyız. Bilimle, teknolojiyle ileri gitmeyen bir toplumun başarılı olması mümkün değildir."

Akar, nesillerin sadece mesleki becerilerle değil, güçlü bir karakterle yetiştirilmesi gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer nesillerinize milli birlik ve beraberlik şuurunu, vatan sevgisini ve manevi değerleri aşılayabilirseniz, bunun üzerine inşa edeceğiniz matematik, fizik, kimya ve astronomi bilgisi devletimizin geleceğini teminat altına alır. Karakterli insan yetiştiremezseniz, ne kadar bilgi verirseniz verin, o nesilleri uyuşturucu, suç ve ahlaki yozlaşma gibi tehditlerden koruyamazsınız."

Sosyolojik verilere atıfta bulunarak çocukluk dönemindeki eğitimin önemine vurgu yapan Akar, otokontrol kavramının altını çizdi.

Akar, "Çocuğun şahsiyetinin temeli 4 ile 12 yaşları arasında atılıyor. Bu dönemde çocuğa 'Allah'tan korkan, kuldan utanan' bir ahlak telakkisi verebilirsek, bu çocuk hayatı boyunca dış müdahalelere ihtiyaç duymadan kendi kendini denetler. Otokontrolü olan bir genç, her türlü kötü alışkanlığa ve yanlış yola karşı 'Hayır' diyebilir. Bu temeli atmak en büyük sorumluluğumuzdur." ifadelerini kullandı.

Aile içi eğitimde annelerin yükünün ağır olduğunu vurgulayan Akar, sevgi ile disiplin arasındaki dengenin korunması gerektiğini belirtti.

- "ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"

15 Temmuz sonrası ordunun zayıfladığı algısını sahadaki başarılarla yıktıklarının altını çizen Akar, konuşmasını Mavi Vatan vurgusu yaparak şöyle tamamladı:

"Ecdadımız Osmanlı'nın bir ucu Hint Okyanusu'nda, bir ucu Atlas Okyanusu'ndaydı. Biz de bugün 'Mavi Vatan'ımızda, 'Gök Vatan'ımızda ve Kıbrıs'ta haklarımızı korumakta azimliyiz, muktediriz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız."