10 Şubat 2026 Salı
  • Türkiye sayesinde savunmada altın çağlarını yaşıyorlar! Suudi Arabistan ile yeni işbirliği duyuruldu
Savunma

Türkiye sayesinde savunmada altın çağlarını yaşıyorlar! Suudi Arabistan ile yeni işbirliği duyuruldu

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında gelişen ilişkiler ekonomi başta olmak üzere ticaret ve savunma sanayi gibi çeşitli alanlarda kendini göstermeye devam ediyor. Son olarak Türkiye'nin savunma sanayi devi ROKETSAN, başkent Riyad'da düzenlenen World Defense Show (WDS) 2026'da uluslararası işbirliklerine yenilerini ekledi. İşbirliği ile savunma ve havacılık sektöründe belirlenen yatırım fırsatlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve yatırım hedeflerine katkı sağlayacak kapsamlı bir planın hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

AA10 Şubat 2026 Salı 18:42 - Güncelleme:
Türkiye sayesinde savunmada altın çağlarını yaşıyorlar! Suudi Arabistan ile yeni işbirliği duyuruldu
ROKETSAN ile Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı (MISA) ve Askeri Sanayiler Otorite Kurumu (GAMİ) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Stratejik işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan mutabakat zaptı kapsamında ROKETSAN ile MISA ve GAMİ arasında savunma ve havacılık sektöründe belirlenen yatırım fırsatlarının oluşturulması, geliştirilmesi ve yatırım hedeflerine katkı sağlayacak kapsamlı bir planın hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN SAVUNMA SANAYİSİNE DEV KATKI

Bu işbirliği ile yerel tedarikçilerin yetkinlikleri artırılarak küresel savunma tedarik zincirine dahil edilmeleri ve böylece yerel yatırım ortamının cazibesinin pekiştirilmesi hedefleniyor.

ROKETSAN, ayrıca Suudi Arabistan'daki yerli üretim imkanlarının güçlendirilmesine ve ulusal tedarik zincirinin gelişimine katkı sağlayacak.

