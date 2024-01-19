Yalova'nın Altınova ilçesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine dahil edilen yeni deniz araçları için tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Sefine Tersanesi'nde gerçekleştirilen "Mavi Vatan'da Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni"nde konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ve Marlin SİDA'yı hizmete alma törenine şahitlik etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin bölünmez bütünlüğü için yurt içinde ve sınır ötesinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Gürak, şunları kaydetti:

"Tarihin yeniden yazıldığı bu karmaşık dönemde, tüm dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmelerin yarattığı risk, tehdit ve belirsizlik ortamı, ülkemizin giderek artan jeopolitik önemi ve çevre ülkelerde meydana gelen gelişmeler, ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatlerini daima güçlü bir şekilde korumamız gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu maksatla gücünü asil Türk milletinin sevgisi, güveni ve duasından alan, mazisi şan ve şerefle dolu kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde ve sınır ötesinde, mavi ve gök vatanımızda ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olan Deniz Kuvvetlerimiz de mavi vatanımız ve dünya denizlerinde şanlı bayrağımızı şerefle dalgalandırmakta ve etkin harekat icra etmeye her daim hazır olduğunu tüm dünyaya göstermekte ve milletimizin gurur kaynağı olmaya devam etmektedir."

Orgeneral Gürak, bugüne kadar yaşadıkları tecrübenin, bulundukları coğrafyada güçlü ve caydırıcı bir silahlı kuvvetlere sahip olmak için Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin yerli ve milli sistemlere sahip olmasının bir zaruret olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, teşviki ve desteğiyle savunma sanayisinde son yıllarda gelinen aşamada yerli ve milli teknolojiyle gemi, uçak, helikopter ve insansız hava araçları ile diğer kritik silah, sistem ve gereçlerin Türkiye'deki fabrikalarda işçi ve mühendislerin üstün gayret ve emeğiyle imal edilip Silahlı Kuvvetlerin envanterine kazandırılmasının bu vizyon sayesinde gerçekleştiğini anlatan Gürak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte parasını verip gemilerimizi alamadığımız bir dönemden, bugün icra ettiğimiz törenle kendi tersanelerimizde inşa edilen, dünyanın en modern harp gemilerini envantere aldığımız döneme ulaşıyor olmaktan ayrıca büyük gurur duyuyoruz. İnşa edilen bu gemiler sadece bir mühendislik başarısı değil, ülkemizi ve kahraman donanmamızı geleceğe taşıyarak Türk Deniz Kuvvetleri'mizin dünyanın önde gelen güçlerinden biri olma hedefine yönelik önemli bir merhaleyi geride bırakmamızı sağlayan müstesna eserlerdir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızın, 'Mükemmel ve kadir olan Türk donanmasına sahip olmak esastır' düsturu doğrultusunda envanterine alacağımız bu gemilerle donanmamız daha da güçlenerek mavi vatanımızda ve dünya denizlerinde kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek, denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi koruyarak atalarımızdan aldığımız şerefli sancağı daha da yükseklere taşıyacaktır."

- "TCG DERYA, TCG ANADOLU'DAN SONRAKİ EN BÜYÜK GEMİ OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de Türk savunma sanayisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde teknolojiler geliştirip güvenlik güçlerinin hizmetine, dost ve müttefik ülkelerin kullanımına sunduklarını dile getirdi.

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak, deniz platformlarına yönelik yürütülen projelerde yerli imkan ve kabiliyetleri azami oranda kullandıklarını belirten Görgün, şöyle konuştu:

"Bunu yaparken güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için yürüttüğümüz projelerde bir yandan teknolojik ilerlemeleri yakından takip ediyor, diğer yandan geleceğin teknoloji trendlerine ilişkin çalışmalara da bugünden başlıyoruz. Milli olarak geliştirdiğimiz çok sayıda platform, savaş sistemi ve ekipmana sahip milli gemilerimizle ileri teknoloji, kritik sistemlerin ülkemizce geliştirilmesi sayesinde yüzde 80'lere gelen yerlilik oranı mevcuttur. Gelinen nokta itibarıyla halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarım, inşa, donatım ve idaresini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz."

Görgün, bugün teslimatı gerçekleştirilecek denizde ikmal muharebe destek gemisi TCG Derya'nın yüzer birliklerin, helikopter yakıtı dahil olmak üzere akaryakıt ve su ihtimallerini denizde ikmal yöntemiyle süratli bir şekilde yapacağını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Muharip unsurların akaryakıt bütünleme ve su ihtiyaçlarını harekat alanına yakın bölgelerde karşılayabilecek depolar arası akaryakıt transfer faaliyetlerini gerçekleştirebilecektir. TCG Derya aynı zamanda TCG Anadolu'dan sonraki en büyük gemi olma özelliğine sahiptir. Yine bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi TCG İstanbul kapsamında pek çok alt sistem yerli ve milli olarak üretilmiştir. Savunma sanayimiz için gurur kaynağı olan TCG İstanbul ile envanterimize girecek 3 Boyutlu Arama Radarı CENK, Milli Dikey Lançer Atık Sistemi (MİDLAS), Hisar-D Alev Güdümlü Füzesi, Akrep Atış Kontrol Radarı, Torpido Kovanları, Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi, Gökdeniz Hava Savunma Sistemi'ne emanet edilmiş olan akıllı parçacıklı 35 milimetre atom mühimmatı, elektronik harp süiti, Savaş Yönetim Sistemi ADVENT, tüm bu sistemler Türk mühendislerimizin akıl ve alın teriyle yerli ve milli olarak üretilmiştir."

Lojistik destek gemisi TCG Üsteğmen Arif Emekçi'nin muharip unsurların akaryakıt, tatlı su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayacağını kaydeden Görgün, şunları kaydetti:

"Son olarak bugün teslimatı gerçekleşecek olan otonom su üstü deniz aracımız Marlin SİDA, istihbarat, keşif ve gözetleme, su üstü harbi, elektronik destek ve elektronik taarruz görevlerini insansız ve tam otonom olarak icra ederek sahip olduğu elektronik harp kabiliyetiyle denizlerdeki hakimiyetimizi destekleyecektir. Bizler mavi vatanda çok daha güçlü ve caydırıcı bir deniz gücü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İhtiyaç duyulan tip ve özelliklerde, yeni platformların inşalarına, envanterde bulunan araçlarımızın modernizasyonuna devam edeceğiz. Savunma sanayisindeki başarının ardında, gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde liderliği ve desteğiyle bize güç ve yön veren zat-ı devletlerinize sektörümüz adına şükranlarımı arz ediyorum."

- "İNSANSIZ HAVA ARAÇLARIMIZIN GÖKLERDE YAZDIĞI DESTANI DENİZLERE TAŞIMAYA KARARLIYIZ"

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise tamamı yerli imkanlarla tasarlanıp milli olarak inşa edilen modern platformlara yenilerini eklediklerini belirtti.

Muharip unsurlar arasında bulunan savaş sistemlerinin tamamına yakınını yerli imkanlarla, kendi ihtiyaçları doğrultusunda üretebildiklerini dile getiren Tatlıoğlu, Türkiye'nin, dünyada böyle yeteneklere sahip bir gemiyi bu yerlilik oranıyla üretebilen sınırlı sayıda ülkelerden olduğunu bildirdi.

Oramiral Tatlıoğlu, TCG Derya'nın sahip olduğu istisnai yeteneklerle deniz aşırı coğrafyalarda Türk donanmasına yakıt, mühimmat, onarım desteği ve ihtiyaç duyan diğer ikmal malzemelerini sağlayarak Deniz Kuvvetlerinin denizde konuşlanma süresini artıracağına dikkati çekerek, "Ayrıca önemi gittikçe artan insansız deniz sistemlerinin Deniz Kuvvetlerimize kazandırılması anlamında bugün bir ilki yaşamakta, Marlin SİDA insansız deniz aracını envanterimize almaktayız. Türk Deniz Kuvvetleri olarak insansız hava araçlarımızın göklerde yazdığı destanı denizlere taşımaya kararlıyız. Önümüzdeki dönemde sayıları daha da artacak olan insansız deniz araçları sayesinde deniz harbinde yeni bir insansız savaş konseptini hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.