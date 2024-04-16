Türkiye seçenekleri çoğalttı! Bayraktar TB2 satın alan ülkeler de bunu isteyebilir

BAYKAR teknolojinin ürünü KALKAN DİHA, 30. test uçuşunun ardından yeni tasarımıyla ilk kez ortaya çıktı. Dikine iniş-kalkış yapabilen ve farklı görevler üstlenebilen bu sistemi Mavi Vatan başta olmak üzere pek çok alanda oldukça etkin kullanabilecek.

Herhangi bir piste ihtiyaç duymadan dikine iniş-kalkış yapabilen platformlar son dönemlerde oldukça popüler hale gelmeye başladı. İnsansız hava araçları konusunda marka haline gelen Türkiye bu alanda da değerli çalışmalara imza attı. Bu ürünlerden biri de BAYKAR imzalı KALKAN Dikey İniş/Kalkışlı İnsansız Hava Aracı daha kısa bir ifadeyle KALKAN DİHA oldu. BAYKAR'ın projesine yönelik detayları Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan değerlendirdi.

BİR PİSTE İHTİYACI YOK

KALKAN DİHA'yla ilgili önce genel bir çerçeve çizen Erkan, söz konusu teknoloji için 'insansız döner kanat platformların fiziki kısıtlamalarından bağımsız olarak dikine iniş-kalkış yapabilen bir hava aracı' tanımını kullandı. Erkan, piste ihtiyaç duymadan kendi en ve boylarından biraz büyük alanlardan iniş-kalkış yapabilen bu araçların nerelerde kullanılabileceği sorusunu cevapladı. Polis, Sahil Güvenlik, Orman Bakanlığı, hudutlar, deniz platformları ve diğer güvenlik unsurlarınca etkin bir şekilde kullanılması beklenen KALKAN DİHA hakkında Erkan, "Çok geniş yelpazede kullanılabilecek ucuz ve faydalı bir platform" dedi. Erkan, eldeki dronlarla kıyaslandığında DİHA'ların hem havada kalış hem menzil hem de üstlenebileceği görevler açısından daha faydalı olacağının altını çizdi.

KALKAN DİHA'nın teknik aksam ve motoru hakkında konuşan Erkan, "Dron gibi kalkıp uçak gibi uçacak. Dikine iniş-kalkış için elektrikli motorlarını kullanacak. Havada süzülürken daha uzun menzile erişebilmesi için de pistonlu motorundan güç alacak" bilgisini paylaştı. Projenin yerlilik meselesi için de ayrı bir parantez açan Kozan Selçuk Erkan, KALKAN DİHA'daki kritik sistemlerin tamamının yerli olduğuna ve tasarım, üretim, görüntüleme sistemleri ve motorların yerli olarak geliştirildiğini söyledi.

"MAVİ VATAN'A NE TÜR KAZANIMLAR SAĞLAYABİLİR?"



"KALKAN DİHA'nın Türk Donanması'na ve haliyle Mavi Vatan'a ne tür kazanımlar sağlayabilecek?" sorusunu cevaplayan Erkan, "Halihazırda deniz platformlarımızda ağırlıklı olarak SH-60 Seahawk tipi deniz helikopterlerini görüyoruz. Elimizde sınırlı sayıda olan bu helikopteri deniz arama/kurtarma/keşif ve gözetlemede kullanıyoruz. Ayrıca denizaltı harbi için de yine bahsi geçen helikopterlere çeşitli roller yüklüyoruz. Bunların yanı sıra orman yangınlarında da yine SH-60 Seahawk'ların kapısını çalıyoruz. Haliyle oldukça yoğun bir kullanım söz konusu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, TCG Anadolu başta olmak üzere fırkateyn ve açık deniz karakol gemileriyle filosunu her geçen gün daha da büyütüyor. Kuvvet Komutanlığı bu yeni platformlar için GÖKBEY helikopterinin deniz versiyonunu planlıyor. Bahsettiğimiz helikopterlerin barış zamanında keşif/gözetleme ve istihbarat faaliyetlerinde kullanılması düşünülüyor. İşte KALKAN DİHA tam da burada devreye giriyor. Az önce saydığımız işlerin pek çoğunu yapabilecek bir araç olarak öne çıkıyor. Bu tür sistemlerin maliyeti çok düşük. Sağladıkları faydaysa oldukça yüksek. Ayrıca elinizdeki çok kıymetli helikopterlerin daha az yıpranmasını sağlıyorlar." dedi.

"BAYRAKTAR TB-2 SATIN ALAN ÜLKELER KALKAN DİHA'YI DA İSTEYEBİLİR"

KALKAN DİHA'nın sadece deniz ve sahil güvenlik için düşünülmemesi gerektiğini söyleyen Erkan, kıyıların deniz kirliliğine karşı kontrolü, kaçakçılık, hudutların güvenliği ve pek çok başka görev tipi için bu platformlar kullanılabileceğini belirtti.

Son olarak KALKAN DİHA'nın muhtemel ihracat potansiyeli için de bir parantez açan Erkan, "Bu aralar Batılı sistemler ortaya çıkmaya başladı. Bizim de geç kalmamamız lazım. KALKAN DİHA bunu başarabilirse yabancı muadillerine göre daha uygun maliyet ve yüksek kalitesiyle çok ciddi bir ihracat hacmine sahip. Bayraktar TB-2 kullanıcısı ülkelerin KALKAN DİHA'yı da envanterlerine eklemek istemesi sürpriz olmaz" diyerek sözlerini tamamladı.