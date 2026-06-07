Türkiye sözünü tutuyor! Asya donanmasına Türk imzası: İkincisi denize indirildi

STM'nin ana yükleniciliğinde, Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-2 (Kıyı Görev Gemisi Faz-2) programı kapsamında inşa edilen üç korvetin ikincisinin denize indirilmesi dolayısıyla İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde tören düzenlendi.

Törene Malezya Selangor Eyaleti Sultanı Sharafuddin Idris Shah, Selangor "Tengku Permaisuri"si Hajah Norashikin, Malezya Savunma Bakan Yardımcısı Haji Adly bin Zahari, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcıları İhsan Kaya ve Mustafa Murat Şeker, Malezya Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı Admiral Tan Sri Zulhelmy bin Ithnain, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve iki ülkenin askeri delegasyonları ile savunma sanayi şirketlerinin yetkilileri katıldı.

Malezya Savunma Bakan Yardımcısı Haji Adly bin Zahari, yaptığı konuşmada, Malezya Korvet Projesi'nin iki ülke arasındaki savunma işbirliğinde tarihi dönüm noktası olduğunu, Malezya Kraliyet Donanması için savaş gemisi tedarikinde ilk ortaklığı temsil ettiğini söyledi.

Zahari, projenin, ilk geminin başarıyla denize indirilmesi ve bugünkü törenin planlandığı şekilde gerçekleştirilmesiyle yolunda ilerlemeye devam ettiğini dile getirerek, "Bu olumlu ivmenin sürerek 2027 yılı sonuna kadar 3 geminin de teslim edilmesiyle projenin başarıyla tamamlanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN SAVUNMA SANAYİSİ GENİŞ ÇAPTA TANINIYOR"

Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli ilerlemeleri ve kendi kendine yeten savunma üreticisi olarak geniş çapta tanındığını vurgulayan Zahari, "Malezya açısından bu işbirliği, gelişmiş bilgi alışverişi ve etkili teknoloji yoluyla savunma sanayimizi güçlendirmede kilit rol oynayacaktır. İşbirliğinin, savunma işbirliğinin ötesine geçerek diğer potansiyel girişimleri de kapsayacak şekilde daha da güçlenerek devam etmesini içtenlikle umuyorum." dedi.

"PROJENİN İKİNCİ KORVETİNİN DENİZE İNDİRİLMESİYLE BİR DİĞER ÖNEMLİ KİLOMETRE TAŞINA TANIK OLDUK"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Mustafa Murat Şeker de proje kapsamında ilk korveti denize indirme töreninin 24 Mayıs'ta gerçekleştirildiğini belirterek, "Projenin ikinci korvetinin denize indirilmesiyle bir diğer önemli kilometre taşına tanık olduk." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türk savunma sanayisinin yenilikçi teknolojiler geliştirerek ve ileri çözümler sunarak önemli ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Şeker, "KOBİ'ler, araştırma kurumları, üniversiteler ve nitelikli iş gücü de dahil olmak üzere 4 binden fazla şirket ile ülkemiz, NATO standartlarında çözümler sunabilmekte ve önde gelen küresel savunma ihracatçılarıyla etkin bir şekilde rekabet edebilmektedir." diye konuştu.

Şeker, Türkiye'nin gemi inşa yeteneklerini istikrarlı şekilde güçlendirdiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Modern savaş gemilerinin tasarım, yapım ve entegrasyonunda ileri düzey yetenekler sergileyerek deniz gemi inşasında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak tanınıyoruz. Türk tersaneleri, şu anda hem Türk Deniz Kuvvetlerinin hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayan 50'den fazla deniz platformunun eş zamanlı inşasını başarıyla yönetmektedir. Türkiye, sadece savunma ürünleri tedarikçisi değil teknoloji paylaşımına, ortak üretime, kapasite geliştirmeye ve uzun vadeli stratejik ortaklıkların geliştirilmesine kendini adamış güvenilir bir ortaktır. Kardeş ülkemiz Malezya ile geliştirdiğimiz güçlü savunma sanayi işbirliği, bu ortaklığın açık bir göstergesidir."

Malezya Korvet Projesi'nin Türkiye-Malezya ilişkilerinde dönüm noktası olduğuna dikkati çeken Şeker, "Birinci ve ikinci korvetlerin ardından, üçüncü geminin ağustos ayında denize indirilmesi planlanmaktadır. Bu sürdürülebilir üretim hızı, 2027 yılına kadar üç platformun da başarıyla teslim edilmesine olan bağlılığımızın açık bir göstergesidir." görüşünü paylaştı.

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de gerçekleştirilen törenin, iki kardeş ülke Malezya ile Türkiye arasındaki köklü işbirliğini daha da güçlendiren önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Malezya arasındaki ilk devletten devlete (G2G) savunma ticareti anlaşması ve Türkiye'nin Asya-Pasifik Bölgesi'ne ilk korvet ihracatı olan Malezya Korvet Projesi'nde ilk gemi "TUNKU LAKSAMANA ABDUL JALIL"i 2 hafta önce suyla buluşturduklarını anlatan Güleryüz, "Bugün ise projemizin ikinci gemisi 'RAJA LAUT'u da denize indirmiş olmak, STM'nin mühendislik ve lojistik operasyon hızının somut bir göstergesi oldu. Yakaladığımız bu yüksek üretim temposuyla serinin üçüncü gemisini önümüzdeki ağustos ayında denize indirmeyi, her üç platformu da 2027 yılı içinde teslim etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören heyetinin katılımıyla geminin suya indirilme süreci tamamlandı.

GEMİLERİN İNŞASI VE DONATIMI, TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ ŞİRKETLERİNİN YOĞUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Proje kapsamındaki gemiler, isimlerini Malezya'nın tarihindeki önemli şahsiyetlerden alıyor. İlk gemiye Malezya Kralı Sultan İbrahim'in 2015 yılında vefat eden ve "prens-amiral" ünvanını taşıyan oğlu "TUNKU LAKSAMANA ABDUL JALIL"in adı verilmişti. Bugün denize indirilen ikinci gemiye de 19. yüzyılda Selangor yönetimi ile bölgesel deniz ticaretinde rol oynayan tarihi figür "RAJA LAUT"un ismi verildi.

Türk Deniz Kuvvetleri ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde geliştirilen MİLGEM Projesi ile dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri konumuna gelen Türkiye, SSB'nin ihracat vizyonu ile Türkiye ekonomisine katkı sunarken dost-kardeş ülkelerin savunma kapasitelerini de geliştiriyor.

Bu çerçevede, Türkiye ile Malezya arasında "Savunma Ürünleri Tedarikine İlişkin G2G Mutabakat Muhtırası İmza Töreni" ve Malezya Kraliyet Donanması için tedarik edilecek "Kıyı Görev Gemisi (LMS) Batch 2 Projesi Kabul Mektubu (LoA) Teslim Töreni", 10 Haziran 2024'te Ankara'da gerçekleştirildi. Gemilerin sac kesim töreni 4 Aralık 2024'te, blok koyma töreni de 8 Nisan 2025'te İstanbul'da yapıldı. Projenin ilk gemisi, bu yıl 24 Mayıs'ta düzenlenen törenle denize indirildi.

STM tarafından Malezya Kraliyet Donanmasının gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve özelleştirilmiş üç korvet, "Kıyı Görev Gemisi İkinci Seri (LMSB2) Projesi" kapsamında İstanbul Denizcilik Tersanesi'nde inşa ediliyor.

STM, tasarımdan performansa, inşadan gemilerin teslimine kadar projenin tüm aşamalarından sorumlu ana yüklenici oldu. STM, gemi tasarımı, proje ve inşaat yönetimi, malzeme/sistem tedariki, entegrasyon tasarımı ve montajı, testler ve Entegre Lojistik Destek (ELD) faaliyetleri ile projeye ilişkin tasarım ve ELD dokümanlarının hazırlanmasını üstleniyor.

Proje kapsamında gemilerin inşası ve donatımı, Türkiye'de Türk savunma sanayisi şirketlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştiriliyor.



Projeye göre, STM ana yükleniciliğinde inşa edilecek gemilerde ASELSAN tarafından geliştirilen 30 mm MUHAFIZ (Smash) Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi, CENK 3D Arama Radarı, ARES 2D Su Üstü Radar ED Sistemi, Akrep Atış Kontrol Radarı, Chaff Aldatma Sistemi, Dost-Düşman Tanıma Sistemi IFF ve diğer elektronik sensörler, ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, HAVELSAN tarafından geliştirilen Savaş Yönetim Sistemi (SYS) ve 76 mm top atış kontrol sistemi yer alacak.



Gemiler, 99,56 metre boya, 2 bin 500 ton deplasmana, 26 knot maksimum hıza, helikopter iniş platformuna ve 111 kişilik personel kapasitesine sahip olacak.