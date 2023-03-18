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Savunma

Türkiye TF-X ile dengeleri alt üst etti! MMU devri resmen başlıyor

Türkiye'nin göklerdeki gururu olacak Milli Muharip Uçak, (TF-X) Bulgaristan basınında kaleme alınan bir makale ile mercek altına alındı. Bulgar basını Milli Muharip Uçak'ın (TF-X) gökyüzüne uçamaya başlamasıyla Türkiye'nin F-35 uçaklarına ihtiyacı kalmayacağını yazdı.

Star Gazetesi18 Mart 2023 Cumartesi 19:24 - Güncelleme:
Türkiye TF-X ile dengeleri alt üst etti! MMU devri resmen başlıyor
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Dünyada tasarlanamaya başladığı andan itibaren ses getiren Milli Muharip Uçak, (TF-X) dün ilk taksi sürüşü için piste çıktı. Konu hakkında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, açıklamada bulundu. Öte yandan TF-X adıyla da bilinen Milli Muharip Uçak Bulgar basınında da geniş yer buldu. Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığına dikkati çeken bulgarianmilitary.com, Milli Muharip Uçak'ın uçmaya başlamasıyla F-35 savaş uçaklarına ihtiyaç duymayacağını bildirdi.

TÜRKİYE'NİN TASARLADIĞI MİLLİ MUHARİP UÇAK'A (TF-X) YAKIN MARKAJ

Bulgar basını Türkiye'nin gökyüzündeki gururu Milli Muharip Uçak hakkında kaleme aldığı makalede şu ifadelere yer verildi; Türkiye, F-35 JSF programına geri dönme şansı yakalasa bile buna gerek kalmayabilir. Ankara, beşinci nesil hayalet avcı uçağı TF-X üzerinde aktif olarak çalışıyor. Geçen yılın sonunda, medya ilk prototipin montajının fotoğraflarını yayınladı.

Türkiye kendi başına ilk hayalet avcı uçağı üzerindeki çalışmalarını devam ettirse de, TF-X Türkiye'nin savunmasında birinci öncelik olarak görülüyor. Ancak Ankara, uçak bileşenleri, motorları ve malzemeleri üreten diğer ülkeler üzerindeki ABD nüfuzuyla mücadele etmek zorunda kaldı.

TF-X'İN İLERLEYİŞİNİ GÖSTERİYOR

Çevrimiçi paylaşılan fotoğraflar, TF-X'in ilerleyişini gösteriyor. Uçağın gövdesi zaten monte edilmiş durumda. Görünüşe göre TF-X iki motordan güç alacak. Yerdeki kaynaklara göre uçak 20+ metre uzunluğunda. İşte bu özelliğinden dolayı Türk medyası ve gözlemciler aceleyle Türk uçağını Amerikan F-22 Raptor ile karşılaştırmaya başladılar.

Türkiye'nin MTU (F-35) programına katılımı sona erdiğinde, sekiz adet Lot 14 F-35A uçağı üretilmişti. O zaman, üretim hatlarından altı tane daha çıkması bekleniyordu.

Washington, 2020'nin ortalarında Türk F-35'lerini satın alma niyetini açıkladı. Bu uçaklar hiçbir zaman Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmedi. Uzun bir süre ABD, halihazırda üretilen savaş uçaklarını ne yapacağını düşündü. Çeşitli söylentiler onları Yunanistan da dahil olmak üzere çeşitli yerlere gönderdi.

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