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Savunma

Türkiye, TUSAŞ'la bir ilki başardı! TEI-TF6000 tanıtıldı

27 Şubat'ta ilk ateşleme testini başarıyla geçen TUSAŞ ürünü Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru 'TEI-TF6000' tanıtıldı. TUSAŞ Eskişehir'deki üretim üssünü basın mensuplarına açtı. TUSAŞ ayrıca Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru 'TEI-TF6000''ün üretildiği tesiste 2 binden fazla farklı motor parçasını üretiyor.

AA21 Mart 2024 Perşembe 14:46 - Güncelleme:
Türkiye, TUSAŞ'la bir ilki başardı! TEI-TF6000 tanıtıldı
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde başlatılan ve TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI) sorumluluğunda yürütülen proje kapsamında üretilen Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru TEI-TF6000'in tanıtımı yapıldı.

Eskişehir'de kurulu TEI tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen TEI-TF6000, basın mensuplarına tanıtıldı.

Mobil test bremzesinde (test alanı) gösterilen ve Türkiye'nin ilk askeri turbofan motoru olma özelliğini taşıyan TEI-TF6000'in birinci prototip motorunun ilk ateşleme testi 27 Şubat'ta başarıyla gerçekleştirilmişti.

Daha sonra basın mensuplarına TEI'nin 50'nin üzerinde farklı askeri ve sivil motor programı için 2 binden fazla farklı motor parçasını ürettiği İleri İmalat Teknolojileri Binası gezdirildi.

Gazeteciler, TEI'nin depo seviyesi bakımları ve plansız depo seviyesi onarımlarını yaptığı NATO'nun AWACS uçaklarına ait TF33-PW-100A motorunu görme fırsatı da buldu.

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