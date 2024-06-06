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Savunma

Türkiye ve ABD yeni F-16'lar için imzaya çok yakın

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Flake, Türkiye-ABD arasındaki F-16 görüşmelerine ilişkin önemli bilgiler verdi. Flake, 'F-16'ların Türkiye'ye satışında ileriye doğru büyük bir adım atıldı. Bu ABD'nin Türkiye ile güvenlik ortaklığına bağlılığın son örneği.' dedi.

DHA6 Haziran 2024 Perşembe 12:30 - Güncelleme:
Türkiye ve ABD yeni F-16'lar için imzaya çok yakın
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ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Türkiye arasında yeni nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarının satın alınması ve mevcut filonun modernizasyonuna yönelik adım atıldığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi-Askeri İlişkiler Bürosu bugün yaptığı açıklamada "ABD, Türkiye'nin, sadece en yakın müttefiklere ve ortaklara temin edilen, şimdiye kadar üretilmiş en yeni nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını satın alması konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldığını açıklamaktan gurur duymaktadır. Bu, ABD'nin Türkiye ile tesis ettiği güvenlik ortaklığına olan sarsılmaz bağlılığının en son örneklerinden yalnızca biri" ifadelerine yer verdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake ise Türkiye Cumhuriyeti Savunma ve Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ederek "Türkiye'nin son nesil F-16 Blok 70 savaş uçaklarını alması ve mevcut F-16 filosunu modernize etmesi konusunda bugün ileriye dönük önemli bir adım atıldı. Bu, ABD'nin ulusal güvenliği, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve NATO'nun birlikte çalışabilirliği açısından iyi bir adım. Yoğun çalışmalarından dolayı TC Savunma Bakanlığı ve TC Dışişleri Bakanlığı'na teşekkürler" açıklamasını yaptı.

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