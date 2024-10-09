Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan arasında teknolojide güç birliği devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı tarafından geliştirilen QFAB-250 LG bombası, ASELSAN tarafından geliştirilen LGK ile hedefi tam isabetle vurdu.
Görüntüleri ASELSAN sosyal medya hesabından paylaştı.
Teknolojide güç birliği��— ASELSAN (@aselsan) October 8, 2024
Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı tarafından geliştirilen QFAB-250 LG Bombası, ASELSAN tarafından geliştirilen LGK ile hedefi tam isabetle vurdu.
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Texnologiya sahəsində əməkdaşlıq ��
Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi... pic.twitter.com/7zrEodU6q5