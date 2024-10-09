Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan arasında teknolojide güç birliği devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı tarafından geliştirilen QFAB-250 LG bombası, ASELSAN tarafından geliştirilen LGK ile hedefi tam isabetle vurdu.

Görüntüleri ASELSAN sosyal medya hesabından paylaştı.