İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ekim 2024 Çarşamba / 6 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2633
  • EURO
    37,6364
  • ALTIN
    2879.09
  • BIST100
    9044.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Türkiye ve kardeş ülkeden güç birliği! Hedefi tam isabetle vurdu
Savunma

Türkiye ve kardeş ülkeden güç birliği! Hedefi tam isabetle vurdu

Azerbaycan'ın geliştirdiği QFAB-250 LG bombası, ASELSAN tarafından geliştirilen LGK ile hedefi tam isabetle vurdu.

9 Ekim 2024 Çarşamba 08:57 - Güncelleme:
Türkiye ve kardeş ülkeden güç birliği! Hedefi tam isabetle vurdu
ABONE OL

Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan arasında teknolojide güç birliği devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanlığı tarafından geliştirilen QFAB-250 LG bombası, ASELSAN tarafından geliştirilen LGK ile hedefi tam isabetle vurdu.

Görüntüleri ASELSAN sosyal medya hesabından paylaştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.