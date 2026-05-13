  • Türkiye ve Belçika arasında yeni dönem! Savunma alanında imzalar atıldı
Belçika Ekonomik Misyonu'nun Türkiye ziyareti kapsamında düzenlenen törende, SAHA İstanbul ile Agoria BSDI, savunma ve havacılık inovasyonunda işbirliğini teşvik etmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye ve Belçika'nın savunma sanayileri arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik imzalanan mutabakat zaptı, ortak araştırma faaliyetleri, teknolojik işbirliği ve iş uygulamalarının değişimi için bir çerçeve oluşturacak.

Törende, FNSS ile John Cockerill Defense SA arasında da mevcut ve yeni pazarları ortaklaşa geliştirmek ve keşfetmek amacıyla mutabakat zaptı imzalandı. İki şirket, bu anlaşma yoluyla dünya çapındaki müşterilere yüksek kaliteli zırhlı araçlar sunma konusundaki ortak taahhütlerini bir kez daha teyit etme kararı aldı.

Törende ayrıca BTMco ile ABC, ALTUNA Uluslararası Mühendislik ile New Lachaussee, TUSAŞ ile SONACA ve ASELSAN ile XO Advanced Systems şirketleri arasında atılan imzalarla çeşitli alanlarda işbirliğine kapı aralandı.

