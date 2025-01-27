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Savunma

Türkiye ve İtalya devir için imzayı attı! Avrupa'da Türklerin dönemi başlıyor

Türk savunma sanayisinin gururlarından Baykar ile İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace iş komplekslerinin devri için ön sözleşme imzaladı. Avrupa'da yeni bir dönemin kapılarını aralayan Türk savunma devi Baykar'ın Avrupa'daki İtalyan firmasını satın almakla bölgedeki sektöre doğrudan tedarikte bulunabilecek.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 16:07 - Güncelleme:
Türkiye ve İtalya devir için imzayı attı! Avrupa'da Türklerin dönemi başlıyor
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Baykar ve Piaggio Aerospace arasında, İtalyan havacılık devinin iş komplekslerinin Baykar'a devri için ön sözleşme imzaladı. Devrin baharda tamamlanmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca belirlenen bir Baykar'ın iş komplekslerinin yeniden hayata geçirilmesine yönelik planını sunacağı bir toplantı düzenlenecek.

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İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, ülkenin havacılık devi firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satışına geçen ay onay vermişti. Baykar, çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazanmıştı.

Bu kapsamda Baykar ve Piaggio Aerospace arasında, İtalyan havacılık devinin iş komplekslerinin Baykar'a devri için ön sözleşme imzalandı.

Piaggio Aerospace'den yapılan açıklamada, marka altında faaliyet gösteren Piaggio Aero Industries ve Piaggio Aviation'ın iş komplekslerinin, insansız hava aracı sistemleri ve ileri havacılık teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretiminde lider olan Türk şirketi Baykar'a devri için ön sözleşme imzalandığı belirtildi.

İtalyan İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığının 27 Aralık 2024'te işlemi onayladığı aktarılan açıklamada, anlaşmanın iki şirketin üst düzey yetkilileri tarafından imzalandığı ifade edildi.

PLANLAR BELİRLENDİ

Devrin, İtalya Bakanlar Kurulu Başkanlığının onayı da dahil olmak üzere çeşitli koşulların yerine getirilmesinin ardından baharda tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Baykar'ın iş komplekslerinin yeniden hayata geçirilmesine yönelik planını sunacağı, sendika temsilclerinin de katılacağı bir istişare toplantısının gelecek haftalarda yapılmasının planlandığı belirtildi.

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