15 Kasım 2025 Cumartesi
  Savunma
  Türkiye ve KKTC'den ortak tatbikat! Özel harekat ekiplerinden anlamlı mesaj
Savunma

Türkiye ve KKTC'den ortak tatbikat! Özel harekat ekiplerinden anlamlı mesaj

Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı ile KKTC Polis Özel Harekat Müdürlüğü ekipleri, 2025 Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi. Yetkililer, bu çalışmaların müşterek görevlerde etkinliği artırmayı hedefleyen önemli bir adım olduğunu vurguladı.

İHA15 Kasım 2025 Cumartesi 11:16
Türkiye ve KKTC'den ortak tatbikat! Özel harekat ekiplerinden anlamlı mesaj
ABONE OL

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen 2025 Su Altı Operasyon Birliği Tatbikatı kapsamında su altı ve su üstü intikali, kritik bölgeye yaklaşma ve müdahale prosedürleri uygulandı.

Senaryo gereği gerçekleştirilen operasyon, iki teşkilatın ortak koordinasyonunu ve karşılıklı tecrübe paylaşımını en üst seviyede test etti.

Yetkililer, bu çalışmaların müşterek görevlerde etkinliği artırmayı hedefleyen önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Tatbikat, iki kardeş ülkenin emniyet birimlerinin güvenlik, dayanışma ve ortak görev bilincini bir kez daha güçlü şekilde ortaya koydu.

Popüler Haberler
